부산교육청, 유아 독서문화 조성 사업 추진…독서습관 형성 도모

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유치원과 어린이집 16곳 선정

부산형 유아 독서교육 모델 구축

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청이 유아들의 올바른 독서습관 형성을 위해 부산형 유아 독서교육 모델 구축에 나선다.

시교육청은 인공지능(AI)과 디지털 매체 환경 확산에 대응해 유아의 평생 독서습관 형성을 지원하는 '유아 독서문화 조성 사업'을 추진한다고 29일 밝혔다.

시교육청은 지난 5월 공모를 통해 유치원 8개원과 어린이집 8개소 등 총 16개 기관을 독서중점 시범기관으로 선정했다.

부산시교육청이 유아 문해력과 창의적 사고력 함양을 위한 독서문화 조성 사업을 추진한다. 사진은 부산시교육청 전경[사진=뉴스핌DB] 2022.09.27

선정 기관에는 독서교육 프로그램 운영과 교원 역량 강화, 독서 친화적 환경 조성을 위한 예산이 지원된다. 기관별·지역별 특성을 반영한 부산형 유아 독서교육 모델을 구축할 계획이다.

장애유아를 포함한 독서 기회 확대에도 초점을 맞췄다. 특수학급 운영 및 누리장애아 재원 기관 가운데 유치원 2개원과 어린이집 2개소를 맞춤형 기관으로 별도 선정해 발달 수준을 고려한 독서교육 프로그램을 지원한다.

시교육청 소속 공공도서관 9곳은 6월부터 11월까지 '2026 도서관 프로그램'을 운영한다.

지역 도서관과 연계한 독서 프로그램과 찾아가는 도서관 서비스를 통해 접근성이 낮은 지역과 기관에도 방문형 독서 활동을 제공할 방침이다.

김석준 교육감은 "디지털 시대일수록 책을 통한 깊이 있는 사고와 소통의 경험이 중요하다"며 "유아들이 책과 친해지는 경험을 통해 문해력과 비판적 사고력을 갖춘 미래 인재로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com