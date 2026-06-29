미래산업, 145억원 규모 아산 공장 인수

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천안·아산 생산체계 구축…생산 효율성 제고

클린룸·항온항습시설 갖춘 생산시설 확보

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 반도체 후공정 장비 전문기업 미래산업이 생산능력 확대를 위해 충남 아산에 신규 생산거점을 확보한다.

29일 미래산업은 충청남도 아산시 음봉면 산동리 소재 공장 토지와 건물을 145억원에 양수하기로 결정했다고 밝혔다. 잔금 지급과 소유권 이전은 오는 7월 29일 완료될 예정이다.

회사에 따르면 이번 양수 금액은 최초 감정평가액인 182억8153만원보다 약 38억원 낮은 수준이다. 이번 공장 인수는 최근 반도체 업황 회복에 따른 수주 증가에 대응하기 위한 생산기반 확충 차원이다. 기존 천안 본사 공장은 생산라인 가동률이 높아지면서 생산능력 확대 필요성이 커졌다.

미래산업 로고. [사진=미래산업]

미래산업은 아산 공장에 연간 360대 규모의 신규 생산라인을 구축할 계획이다. 기존 천안공장의 연간 생산능력 200대를 더하면 전체 생산능력은 연간 560대 이상으로 확대된다.

신규 공장은 천안공장에서 차량으로 약 10분 거리에 위치해 있으며, 1만 클래스(Class) 클린룸과 공조설비, 항온·항습시설 등 반도체 장비 생산에 필요한 기반시설을 갖추고 있다. 회사는 이를 활용해 추가적인 대규모 설비 투자 없이 생산을 시작할 수 있을 것으로 보고 있다.

회사는 향후 천안공장과 아산공장을 반도체 장비 생산의 핵심 거점으로 운영해 조립과 테스트 등 주요 공정을 수행할 계획이다. 용인 공장 활용 방안은 향후 수주 상황과 영업 환경 등을 고려해 단계적으로 검토할 예정이다.

로아앤코그룹 온성준 회장은 "이번 아산 신공장 확보는 단순한 공장 인수가 아니라 미래 성장에 대비한 전략적 생산기반 확충"이라며 "생산능력을 기존 대비 약 2.8배 확대함으로써 글로벌 고객사의 납기 요구에 보다 신속하게 대응하고 시장 경쟁력을 한층 강화할 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

이어 "향후 생산능력 확대를 기반으로 글로벌 고객사 확대와 대규모 매출 성장의 발판을 마련하고, 반도체 후공정 장비 시장에서 경쟁우위를 더욱 공고히 해 나가겠다"고 덧붙였다.

nylee54@newspim.com