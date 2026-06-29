SK集团斥巨资加快AI数据中心和半导体基地建设

纽斯频通讯社首尔6月29日电 SK集团会长崔泰源29日表示，SK集团计划围绕人工智能（AI）数据中心建设和半导体产能扩张实施总规模约2100万亿韩元（约合人民币9.2409万亿元）的长期投资，推动韩国人工智能基础设施和半导体产业发展。

SK集团会长崔泰源在SK创新成立60周年纪念活动上发表讲话。【图片=SK创新提供】

崔泰源当天在青瓦台举行的"韩国实现大飞跃三大超级项目国民报告会"上表示，韩国不仅要出口AI产品，更要出口"智能"本身，并建立国内智能产业生态。为此，SK集团将加快建设AI数据中心等基础设施。

根据投资规划，SK集团拟在AI数据中心领域投资约1000万亿韩元，在扩大半导体供应能力方面投资约1100万亿韩元。

在AI基础设施方面，SK电讯将分阶段建设总规模15吉瓦（GW）的AI数据中心。其中，第一阶段将在已具备电力和土地条件的地区建设5吉瓦规模的数据中心，随后根据市场需求以及电力、工业用水保障等情况，再新增建设10吉瓦。

SK海力士将投资约600万亿韩元，在龙仁半导体产业集群扩大动态随机存取存储器（DRAM）产能；投资约100万亿韩元在清州扩建NAND闪存生产设施。同时，公司还提出将原计划于2045年建成的龙仁半导体产业集群建设时间提前12年。

此外，SK海力士计划在韩国西南地区具备开发条件的区域投资约400万亿韩元，建设新的半导体产业集群。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社