원주시, 청년정책네트워크 워크숍...청년정책 우수사례 공유

AI 핵심 요약beta
- 원주시는 28일 청년정책네트워크 워크숍을 진행했다
- 워크숍에서 청년정책 이해도 제고와 정책 아이디어를 발굴했다
- 원주시는 청년 의견 수렴·정책 모니터링을 지속 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시는 지난 28일 청년라운지 이스트에서 청년정책네트워크 위원을 대상으로 '2026년 원주시 청년정책네트워크 워크숍'을 진행했다고 29일 밝혔다.
원주시 청년정책네트워크는 청년이 정책 발굴과 제안 과정에 직접 참여하는 거버넌스 기구로 청년의 다양한 목소리를 시정에 반영하고 실효성 있는 청년정책 수립에 기여하는 역할을 한다.
이번 워크숍은 청년정책에 대한 이해도를 높이며 정책 제안 역량을 강화하기 위해 특강과 분과별 토론, 네트워킹 프로그램 등으로 진행됐다. 특히 청년정책의 최신 동향과 우수 사례를 공유하고 지역사회에서 실현 가능한 정책 아이디어를 발굴하는 기회를 마련했다.
원주시는 청년정책네트워크 운영을 통해 청년 의견 수렴, 정책 제안 활동, 청년정책 모니터링 등을 지속적으로 추진할 예정이다.
이영섭 복지정책과장은 "청년정책네트워크는 청년이 정책의 수혜자를 넘어 정책 형성 과정에 직접 참여하는 중요한 소통 창구"라며, 앞으로도 청년 의견이 시정에 반영될 수 있도록 지원할 것이라고 강조했다.
onemoregive@newspim.com