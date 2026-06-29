셀레나이민, 미국투자이민(EB-5) 엄선 6대 프로젝트 공개

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 해외투자이민 전문기업 셀레나이민이 미국 영주권 취득을 준비하는 자산가들을 위해 자금 성향과 이민 목적에 맞춤화된 '미국투자이민(EB-5) 엄선 6대 프로젝트'를 전격 공개하고, 오는 7월 4일 특별 사내 세미나를 개최한다고 밝혔다.

[이미지=셀레나이민]

최근 미국투자이민 시장은 개혁 및 청렴법(RIA) 시행 이후, 빠른 영주권 획득이 가능한 '농촌(Rural) 프로젝트'와 초기 비용 부담을 대폭 낮춘 '행정비 후불제 프로젝트'로 트렌드가 양분되고 있다. 이에 셀레나이민은 공식 홈페이지를 통해 안내 중인 6개의 우수 프로젝트를 각 강점별로 분류하여 투자자들에게 명쾌한 해법을 제시한다.

가장 먼저 주목받는 라인업은 빠른 수속과 탄탄한 실적을 기반으로 한 '농촌(Rural) 프로젝트' 4종이다. ▲아나수 리조트 2, ▲맘모스 프로젝트 4, ▲하와이 콜로아 빌리지 2, ▲홈2 스위트 바이 힐튼 게틀린버그 프로젝트가 이에 해당한다. 이 프로젝트들은 이민국(USCIS)의 우선 심사 혜택을 받아 수속 기간을 대폭 단축할 수 있는 Rural 지역에 위치해 있으면서도, 이미 시장에서 확실한 실적을 보유한 개발사들이 참여해 안정성을 높였다.

반면, 뛰어난 대도시 입지와 파격적인 금융 혜택을 동시에 누릴 수 있는 '대도시 프로젝트' 2종도 큰 인기를 끌고 있다. ▲뉴욕 550 웨스트 첼시와 ▲코타베라3 프로젝트가 그 주인공이다. 두 프로젝트는 미국 내 수준의 대도시 입지적 장점을 자랑할 뿐만 아니라, 투자자의 초기 재정적 압박과 자금출처 소명 부담을 획기적으로 줄여주는 '행정비 1억 원 후불제' 프로모션이 적용된다.

이처럼 색깔이 뚜렷한 6대 프로젝트의 다각도 비교 분석과 구체적인 이민 전략은 오는 7월 4일토요일 셀레나이민 사옥에서 열리는 세미나를 통해 직접 확인할 수 있다. 이번 세미나에서는 프로젝트별 장단점 비교는 물론 미국 영주권 취득 전후로 알아야 할 한·미 자산 세법 가이드까지 전문가의 1:1 맞춤형 상담으로 제공된다.

셀레나이민 최여경 대표는 "빠른 수속을 원하는 분들을 위한 Rural 프로젝트부터 초기 자금 부담을 낮춘 행정비 후불제 프로젝트까지, 투자자가 안심하고 선택할 수 있도록 리스크를 최소화한 라인업을 구성했다"며 "좌석이 한정된 사내 소수정예 세미나인 만큼 사전 예약을 통해 미국 영주권 취득의 확실한 전략을 세우시길 바란다"고 전했다.

7월 4일 개최되는 셀레나이민 사내 세미나 예약 및 미국투자이민 6대 프로젝트에 대한 자세한 정보는 셀레나이민 공식 홈페이지 또는 대표전화를 통해 확인할 수 있다.

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