경과원 '2026년 디지털오픈랩 디바이스AX 혁신기술 교육' 수강생 모집

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판교 스타트업캠퍼스 내 디지털오픈랩서 진행...집중과정과 연계과정으로 나눠 운영

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기도와 경기도경제과학진흥원(경과원)은 '2026년 디지털오픈랩 디바이스AX 혁신기술 교육' 수강생을 모집한다고 29일 밝혔다.

수강생 모집 포스터. [사진=경과원]

이번 교육은 인공지능(AI) 기술 확산에 대응해 디바이스와 서비스의 AI 전환(AX)을 이끌 실무형 전문인재를 양성하기 위해 마련됐다.

교육은 오는 7월부터 10월까지 판교 스타트업캠퍼스 내 디지털오픈랩에서 진행하며 교육과정은 실무 적용성을 높일 수 있도록 집중과정과 연계과정으로 나눠 운영한다. 과정별 모집 인원은 15명 내외로 선착순 모집한다.

혁신 디바이스 및 서비스 분야 중소기업 재직자를 비롯해 AX 교육이 필요한 스타트업 관계자와 예비창업자, 일반인까지 참여할 수 있도록 교육 대상을 확대했다. 교육생은 개인 노트북만 준비하면 디지털오픈랩의 실습 인프라를 활용해 교육에 참여할 수 있다.

집중과정은 전 과정을 오프라인 실습으로 진행해 생성형 AI 기반 AX 핵심기술을 집중적으로 익힐 수 있도록 구성했다. 연계과정은 온라인에서 핵심 이론을 먼저 학습한 뒤 오프라인 심화 실습을 진행하는 방식으로 운영된다.

교육과 연계해 디지털오픈랩이 보유한 첨단 실습 장비와 기술 지원 프로그램도 함께 제공한다. 교육 수료 이후에는 기술 검증(PoC)과 사업화, 현장 적용까지 이어질 수 있도록 후속 지원도 연계한다.

교육 신청은 디지털오픈랩 홈페이지에서 과정별로 접수하며, 교육 시작 2일 전까지 신청할 수 있다.

임종빈 경과원 AI본부장은 "AI 전환은 기업 경쟁력을 결정하는 핵심 요소가 됐다"며 "디지털오픈랩의 프로젝트 중심 실습교육과 기업 맞춤형 지원을 통해 도내 기업의 AX 역량을 높이고 AI와 디바이스 융합기술이 산업 현장에 빠르게 확산할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com