韩五大商业银行自愿离职人数创新高 AI加速银行业人力重组

纽斯频通讯社首尔6月29日电 随着人工智能（AI）技术的加快应用，韩国银行业人力结构调整持续推进。银行业29日公布的数据显示，去年五大商业银行自愿离职人数达到2470人，创2021年以来新高。

【插图=AI生成】

据统计，截至去年年底，KB国民银行、新韩银行、韩亚银行、友利银行和NH农协银行五大商业银行自愿离职人数共计2470人，较前一年的1987人增加483人。

同期，五大商业银行员工总数由6.9554万人降至6.8448万人，减少1106人。业内认为，若将短期合同员工合同到期、法定退休等自然减员因素计算在内，自愿离职在整体人员调整中的占比将进一步提高。

业内人士表示，近年来，各商业银行持续推进降本增效，在扩大自愿离职补偿力度的同时，不断放宽申请条件。其中，韩亚银行、新韩银行和NH农协银行去年已将申请年龄下调至40周岁（1986年出生）。

作为五大商业银行中唯一每年两次受理自愿离职申请的韩亚银行，今年下半年继续将申请资格设定为40周岁及以上。分析认为，"40岁自愿离职"正逐渐成为韩国银行业的新趋势。

数据显示，去年五大商业银行员工平均自愿离职补偿金为3.4829亿韩元。其中，韩亚银行平均补偿金额最高，为3.8723亿韩元；新韩银行最低，也达到2.8239亿韩元。上述数据仅包括自愿离职补偿金，若加上根据工龄支付的法定退职金，员工实际领取金额平均可达5亿韩元左右。

分析认为，人工智能技术加速应用是推动银行业人力调整的重要因素。目前，新韩银行已在首尔运营多家AI无人网点；KB国民银行在AI呼叫中心基础上，将员工专用AI聊天机器人应用于一线业务；韩亚银行和友利银行扩大AI在客户理财咨询领域的应用；NH农协银行则积极将AI用于企业金融业务。

随着AI在银行业务中的广泛应用，银行业新员工招聘规模持续缩减。数据显示，五大商业银行新员工招聘人数2023年曾超过1500人，而去年上半年仅为540人。与此同时，五大商业银行韩国国内营业网点数量也由2022年的3442家减少至今年的2979家。

业内认为，尽管扩大自愿离职规模意味着银行需承担较高补偿成本，但从中长期来看，有助于降低人工成本、优化组织架构并提升运营效率，因此韩国银行业自愿离职规模预计仍将继续增加。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社