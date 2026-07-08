[현장톡] '모아나' 드웨인 존슨 "폴리네시안 가치관, 한국과도 통할 것"

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 디즈니 애니메이션 원작을 실사 영화로 제작한 '모아나'의 배우 캐서린 라가이아와 드웨인 존슨이 폴리네시안 문화를 바탕으로 공감 넘치는 스토리를 예고하며 흥행을 기대했다.



29일 '모아나'는 화상 기자간담회를 통해 토마스 케일 감독, 캐서린 라가이아, 드웨인 존슨이 직접 밝히는 영화의 메시지와 비하인드 등을 공개했다.

드웨인 존슨은 먼저 "이 영화를 마침내 보여드릴 수 있어서 기쁘다"며 "훌륭한 영화를 만들었다. 어마어마하고 재밌는 영화의 파도에 휩쓸리길 바란다"고 인사했다.

'모아나'의 토마스 케일 감독, 캐서린 라가이아, 드웨인 존슨. [사진=월트디즈니 컴퍼니 코리아]

타이틀롤 모아나 역의 캐서린 라가이아 역시 "오랫동안 준비한 영화"라며 "마침내 보여드릴 수 있어서 기쁘다"고 말했고, 토마스 케일 감독은 "큰 스크린에서 선보일 수 있게 돼 기쁘다"며 "두 배우의 연기가 멋지다. 완벽한 여름 영화가 될 거라 생각한다"고 기대했다.

'모아나'는 전 세계 17억 달러의 흥행 신화를 기록한 원작 애니메이션을 실사화한 라이브 액션 무비다. 끝없는 바다 너머 새로운 세상을 꿈꾸는 소녀 모아나가 섬의 저주를 풀기 위해 전설의 영웅 마우이를 찾아가고, 함께 운명을 건 항해와 모험에 나서는 이야기를 담았다. 애니메이션 공개 당시 왕자를 만나 구원받는 이야기가 아닌, 가족과 섬 공동체를 위해 나서는 모아나의 주체적인 여정이 큰 공감을 끌어냈다.

캐서린은 특히나 극의 배경이 되는 폴리네시아 출신, 사모아 혈통의 신인 배우로 캐스팅 당시부터 주목받았다. 그는 "'모아나'를 통해 태평양 섬나라의 여성을 대표하는 캐릭터가 완성됐고, 저는 그 애니메이션을 보며 자라왔다. 자연히 모아나와 비슷한 사람으로 성장했다고 생각한다. 모아나의 대담함, 호기심을 존경해왔고, 그 부분을 강조하면서 연기했다"고 말했다.

'모아나'의 캐서린 라가이아. [사진=월트디즈니 컴퍼니 코리아]

무려 3만 2000명의 지원자가 몰렸던 오디션에 대한 일화도 밝혔다. 토마스 감독은 "배우로서 연기하기 어려운 소양을 찾고 있었다. 캐서린의 테이프를 처음 봤을 때가 생생히 기억난다. 노래도 잘하지만 스토리 텔링 능력도 뛰어났고, 모아나의 감정을 분명히 이해하고 부르고 있다는 느낌이 들었다"고 만족감을 드러냈다.

이어 "드웨인과도 얘기한 부분이 있었다. 캐릭터의 본질과 존재감을 잘 표현할 수 있는 배우라 파트너로 연기하려면 그만큼의 존재감을 맞출 수 있는 사람이어야 했다. 캐서린이 뉴욕에 처음 와서 방에 들어오는 순간 '찾았다' 싶었다"고 당시를 떠올렸다.

드웨인은 이 작품의 배우이자 프로듀서로 참석했다. 그는 원작 애니메이션에서 마우이의 목소리 연기로 사랑받았으며 실사화 영화에서도 직접 마우이 역으로 출연하며 애정을 드러냈다. 드웨인은 자신의 할아버지인 피터 마이비아 대추장을 떠올렸다고 말해왔다.

드웨인은 "할아버지를 생각하며 강조하고 싶었던 마우이의 특징은 '약함' 같다"며 "마우이는 매력적인 캐릭터이고 많은 사람들이 이상적으로 생각하기도 한다. 하지만 실사화에서 연기하는 사람은 인간이다 보니 인간다운 진정성을 더하고 싶고, 우리가 대표하는 게 실제 문화권과 사람들이다 보니 남성성뿐 아니라 나약함도 보여주고 싶었다"고 연기 포인트를 설명했다.

'모아나'의 드웨인 존슨. [사진=월트디즈니 컴퍼니 코리아]

이어 "나약함을 있는 그대로 드러내는 건 어렵다"며 "하지만 마우이는 그걸 드러내는 용기가 있었고, 마우이가 버려졌다는 상처를 털어놓고, 그걸 드러내는 순간이 모아나로부터였다는 게 아름답게 느껴진다. 모아나는 마우이의 본연의 모습을 들여다본다는 점이 특별하다. 이 둘의 호흡이 이번 영화에서 잘 드러날 것"이라고 기대했다.

토마스 감독은 공연 무대인 브로드웨이에서 활동하다 '모아나'를 연출하며 할리우드 진출 출사표를 내게 됐다. 토마스 감독은 뮤지컬 '해밀턴'으로 2016년 제70회 토니상 11관왕을 달성한 바 있다. 오래도록 호흡을 맞춰온 린 마누엘 미란다 음악감독과 이번에도 호흡을 맞췄다. 미란다 음악감독은 퓰리처상, 토니상, 그래미상을 석권했으며 원작의 대표 OST를 탄생시킨 장본인이다.

토마스 감독은 "린과의 인연은 우리의 우정 그 자체"라며 "이렇게 오랜 기간 동안 우정과 파트너십이 이어질 수 있는 게 감동적이다. 덕분에 믿음과 자신감을 갖고 새로운 도전을 할 수 있었다. 감독의 역할은 방향성과 목적지가 어디에 있는지 배우들과 스태프를 이끄는 거라 생각해서 기본은 같다고 봤다. 무대의 경험이 큰 도움이 됐을 수 있을 걸로도 생각했다"고 말했다.

끝으로 드웨인은 "우리 작품은 여러 문화를 관통하는 감동적인 영화다"라며 "'모아나'는 자부심을 갖고 선보이는 작품이다. 문화적으로도 봤을 때도 폴리네시아 문화가 한국과 크게 다르지 않다고 본다. 폴리네시아의 가치관이 한국에서도 통하는 부분이 있다 보니 그런 부분들을 지켜봐주셨으면 좋겠다"고 바랐다.

캐서린은 "2016년 '모아나'와 저희를 사랑하는 모든 분들께 우리 영화가 일종의 동반자가 될 수 있을 것이라 본다. 그런 작품을 만들었다. 그 유산을 이어가고 한 부분이 될 수 있는 영화를 만들었고 원작을 제작하신 분들께 존경과 헌사를 표현하고자 했다. 많은 분들이 기대하고 극장에서 관람해주셨으면 한다"고 말했다.

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