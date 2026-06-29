안성시, '안성문화장 글로컬 특화사업' 추진…스페인 찾아 업무협약 체결

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 대한민국 문화도시 조성사업의 핵심인 '안성문화장 글로컬 특화사업' 추진을 위해 스페인의 세계적인 공예도시들과 국제협력 기반을 구축을 위한 업무협약을 체결했다.

29일 시에 따르면 남상은 안성시 부시장을 단장으로 한 안성시 글로컬 공예문화 교류단은 지난 2019년 유네스코 인류무형문화유산으로 등재된 '탈라베라 도자기'의 본고장인 스페인 탈라베라 데 라 레이나시를 방문해 공예문화 교류 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

안성시가 '안성문화장 글로컬 특화사업' 추진을 위해 스페인 찾아 업무협약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다[사진=안성시]

탈라베라 데 라 레이나는 500년이 넘는 전통을 이어온 세계적인 도자문화도시이자 스페인을 대표하는 공예문화의 중심지로 알려져 있다.

이번 협약에 따라 양 도시는 전통 공예를 기반으로 문화교류를 확대하고 장인 간 교류, 공동 프로젝트, 전시 및 문화 콘텐츠 개발 등 다양한 분야에서 협력해 나가기로 했다.

특히 시는 글로컬 특화사업인 '문화장인 국제협업 프로젝트'를 통해 양 도시 장인들이 공동으로 하나의 작품을 제작하는 국제 공동 창작을 본격 추진한다는 계획이다.

남상은 안성시 부시장은 "이번 방문은 세계적인 공예도시들과 실질적인 협력 기반을 마련했다는 점에서 큰 의미가 있다"며 "안성의 문화장인들이 세계의 장인들과 함께 새로운 가치를 만들어가는 글로컬 협력 모델을 구축해 안성의 문화적 경쟁력을 더욱 높여 나가겠다"고 말했다.

시는 이번 스페인 방문을 계기로 세계적인 공예도시들과 지속 가능한 협력체계를 구축하고 유네스코 창의도시 가입 추진과 연계해 대한민국을 대표하는 글로컬 공예문화도시로 도약한다는 방침이다. 아울러 이번 프로젝트를 통해 완성된 국제 협업 작품은 오는 10월 개최 예정인 '글로컬 공예 페스티벌'에서 시민들에게 최초로 공개하기로 했다.

lsg0025@newspim.com