[내일날씨] 서울 한낮 33도 폭염 '지속'…오후 곳곳 소나기

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 30일 전국 폭염 지속과 소나기 예보했다
- 30일 낮 최고기온 33도로 서울 등 무더위 이어진다
- 미세먼지는 수도권·충청권 보통, 그 외 지역 좋음이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 화요일인 30일은 낮 최고기온이 33도까지 오르며 폭염이 지속될 전망이다.
29일 기상청에 따르면 오는 30일 전국이 대체로 흐린 가운데 서울 한낮 기온이 33도까지 치솟으며 무더위가 이어질 전망이다.
오후부터 저녁 사이 서울·경기동부와 강원내륙·산지, 충청권내륙, 전라동부내륙, 경북중·북부내륙에는 곳에 따라 소나기가 내리겠다. 예상 강수량은 5~40㎜다.
아침 최저기온은 16~22도로 예상된다. ▲서울 22도 ▲인천 21도 ▲수원 21도 ▲춘천 20도 ▲강릉 19도 ▲청주 21도 ▲대전 21도 ▲전주 20도 ▲광주 21도 ▲대구 19도 ▲부산 19도 ▲울산 18도 ▲제주 21도다.
낮 최고기온은 23~33도로 예상된다. ▲서울 33도 ▲인천 30도 ▲수원 31도 ▲춘천 30도 ▲강릉 26도 ▲청주 33도 ▲대전 32도 ▲전주 31도 ▲광주 31도 ▲대구 31도 ▲부산 27도 ▲울산 27도 ▲제주 27도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 수도권·충청권은 '보통', 이 외 지역은 '좋음' 수준을 보이겠다.
jason14@newspim.com