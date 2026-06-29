삼성전자, 교사 돕는 AI 전자칠판 공개…美 교육기술 시장 공략

美 교육기술 전시회 ISTE 참여

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 미국 올랜도에서 열리는 북미 최대 교육 기술 전시회 'ISTE Live 26'에서 교육용 전자칠판용 새로운 솔루션을 28일(현지시간) 공개했다.

이날부터 나흘간 미국 플로리다주 올랜도 오렌지 카운티 컨벤션 센터에서 개최되는 이 전시회는 국제교육기술협회(ISTE)가 주관하며, 80여 개국에서 500개 이상 기업과 약 1만7000여 명의 교육 관계자가 참여한다.

삼성전자가 ISTE에서 삼성 교육용 전자칠판에 탑재된 새로운 맞춤형 교육 솔루션을 공개했다. [사진=삼성전자]

삼성전자는 '삼성 계정 관리 솔루션(AMS)'과 '삼성 인공지능(AI) 어시스턴트 앱'을 선보였다. 두 솔루션 모두 안드로이드 운영체제 기반의 삼성 전자칠판에 적용 가능하다.

계정 관리 솔루션은 클라우드 기반으로 교사의 개인 프로필을 관리한다. 교사가 QR 코드를 인식하거나 NFC 카드를 태그하면 간편하게 로그인할 수 있다. 로그인 후 화면 레이아웃, 배경 화면, 북마크, 앱 바로가기 등을 맞춤 설정할 수 있으며, 저장된 학습 자료를 불러와 일관된 환경에서 수업을 진행할 수 있다. IT 관리자용 '삼성 교육 포털'도 지원되어 수백 대의 기기 정보와 교사 계정을 일괄 등록·관리할 수 있다. 이 솔루션은 소프트웨어 업데이트를 통해 7월부터 제품에 적용된다.

삼성전자가 ISTE에서 삼성 교육용 전자칠판에 탑재된 새로운 맞춤형 교육 솔루션을 공개했다. [사진=삼성전자]

AI 어시스턴트 앱은 학습 집중도 향상과 교사-학생 간 상호작용을 돕는 여러 기능을 제공한다. 화면 속 이미지나 텍스트에 원을 그리면 관련 정보를 찾아주는 '서클 투 서치', 교사의 음성을 텍스트로 실시간 변환하는 '자동 전사', 수업 내용을 자동으로 요약하는 'AI 요약', 학습 이해도를 높이는 'AI 퀴즈' 등의 기능을 갖췄다.

자동 전사 기능은 다국어 음성을 실시간 자막으로 변환해 청각 장애 학생이나 다문화 가정 학생 등 다양한 학습 환경의 학생들을 지원한다. AI 퀴즈 기능을 통해 교사는 실제 진행한 수업 내용을 기반으로 퀴즈를 생성하고 학생들의 학습 이해도를 실시간으로 점검할 수 있다.

kji01@newspim.com