[프로야구] 두산, 플렉센·카메론 동시 방출...가을야구 향해 승부수

AI 핵심 요약beta
- 두산 베어스가 29일 플렉센과 카메론 웨이버 공시를 요청했다.
- 부상에 막힌 플렉센은 2경기 2패로 전력에서 이탈했다.
- 카메론도 75경기 타율 0.287에 그쳐 방출됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 두산 베어스가 외국인 선수 두 명을 한꺼번에 내치는 승부수를 띄웠다. 두산 구단은 한국야구위원회(KBO)에 외국인 투수 크리스 플렉센과 외국인 타자 다즈 카메론의 웨이버 공시를 요청했다고 29일 밝혔다. 현재 38승 2무 38패로 공동 5위에 머물며 중위권 싸움에 가로막힌 두산이 정규시즌 반환점에서 초강수를 둔 셈이다. 6년 만에 친정팀으로 돌아와 기대를 모았던 플렉센과 총액 100만 달러를 투자한 카메론 모두 씁쓸하게 짐을 싸게 됐다.
1선발 역할을 기대했던 플렉센은 부상 악령에 발목이 잡혔다. 2020년 두산에서 8승을 거두고 메이저리그(MLB)로 역수출됐던 플렉센은 올해 총액 100만 달러에 두산과 재결합했다. 시범경기에서 평균자책점 0.73을 기록하며 부활을 예고했으나 정규시즌은 단 2경기 만에 끝났다. 2패 평균자책점 5.40의 초라한 성적을 남긴 채, 4월 3일 오른쪽 어깨 견갑하근 부분 손상 진단을 받고 전력에서 이탈했다.
플렉센 복귀가 계속 지연되자 두산은 결국 결별을 택했다. 플렉센의 공백을 메우기 위해 부상 대체 선수로 합류했던 좌완 웨스 벤자민이 정식 계약을 맺을 것이 확실시된다. 벤자민은 12경기에서 4승 6패 평균자책점 2.90으로 마운드를 안정적으로 지켜왔다. 7월 1일 대체 계약 만료를 앞둔 벤자민은 이변이 없는 한 두산과 완주할 전망이다.
외국인 타자 카메론 역시 방출 칼날을 피하지 못했다. 메이저리그 드래프트 1라운드 출신인 카메론은 올해 75경기에 나서 타율 0.287, 9홈런, 43타점, OPS 0.833으로 기대치에 미치지 못했다.
psoq1337@newspim.com