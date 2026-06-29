임실군 인수위 활동 마무리…민선9기 정책 밑그림 구체화

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부서 업무보고·주요사업장 현장점검...공약 실행계획 검증

재원대책·정책효과 분석...군민체감형 군정과제 발굴 추진

[임실=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 임실군 민선9기 군수직 인수위원회가 부서별 업무보고와 주요사업장 현장점검을 마무리하며 군정 운영 방향과 핵심 정책 구체화에 속도를 내고 있다고 29일 밝혔다.

인수위원회는 지난 17일부터 25일까지 임실치즈테마파크에서 25개 부서와 읍면을 대상으로 업무보고를 진행하고 군정 전반 현안과 공약 연계사업을 종합적으로 점검했다.

임실군수직 인수위원회 업무보고[사진=임실군]2026.06.29 gojongwin@newspim.com

이번 보고에서는 공약사업의 실현 가능성과 재원 확보 방안 조직 운영과 인사 시스템 농업 경제 관광 복지 등 분야별 주요 현안이 논의됐으며 주민 생활과 직결된 정책과제들이 폭넓게 다뤄졌다.

인수위원들은 단순 보고에 그치지 않고 사업별 정책 효과와 추진 과정의 문제점 예산 적정성 등을 면밀히 검토하며 정책 실효성을 높이기 위한 의견을 제시했다.

이어 지난 26일에는 사선대와 성수산 왕의숲 자연휴양림 오수의견관광지 오수공공하수처리장 정신재활시설 동행 등 주요사업장 5개소를 방문해 현장 운영 실태를 점검하고 관계자 의견을 청취했다.

현장 확인은 업무보고에서 논의된 정책이 실제 현장에서 어떻게 추진되는지 점검하고 행정이 미처 반영하지 못한 현장 의견을 군정 방향에 반영하기 위해 진행됐다.

인수위원회는 이번 업무보고와 현장점검 결과를 종합해 민선9기 군정 비전과 공약 실행계획을 구체화하고 군민 체감도가 높은 정책과제를 우선적으로 발굴할 계획이다.

송기춘 인수위원장은 "이번 과정은 민선9기 군정의 방향을 설정하는 중요한 시간이었다"며 "현장의 다양한 의견을 반영해 실효성 있는 정책을 마련하겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com