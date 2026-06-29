국민의힘, 김해시의회 원구성 협치 요구…민주당 의장단 독식 시도 비판

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[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 제10대 김해시의회 원구성을 둘러싸고 여야 갈등이 이어지는 가운데 국민의힘 당선인들이 더불어민주당의 의장단 독식 시도 중단과 협치 기반의 원구성을 요구하고 나섰다.

국민의힘 김해시의원 당선인들은 29일 오전 김해시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "여야 간 견제와 균형에 기반한 원구성이 필요하다"며 "더불어민주당을 향해 의장단과 주요 상임위원장직 배분에 나서야 한다"고 촉구했다.

제10대 김해시의회 국민의힘 당선인들이 29일 김해시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 더불어민주당에 의장단과 주요 상임위원장직 독식 시도를 비판하고 있다.[사진=김해시의회 국민의힘] 2026.06.29

제10대 김해시의회는 더불어민주당 15명, 국민의힘 10명으로 구성됐다. 국민의힘은 "시민이 의석을 나눠준 것은 특정 정당의 독점이 아니라 협력을 통한 의회 운영을 주문한 것"이라고 직격했다.

앞서 국민의힘은 민주당에 부의장 1석과 의회운영위원장 1석을 원내 제1야당에 배분하고 상임위원회 구성도 협의를 거쳐 결정하자고 공식 요청했다.

그러나 민주당은 의장과 부의장, 3개 상임위원장직을 자당 소속으로 내정하고 국민의힘에는 상설인 의회운영위원장과 비상설인 특별위원회 위원장 2석을 제시한 것으로 알려졌다.

이에 대해 국민의힘은 "부의장은 의장 유고 시 직무를 대행하는 핵심 직위"라며 "성격이 다른 특별위원장직 제시로는 의장단 배제 문제가 해소되지 않는다"고 주장했다.

국민의힘은 제9대 김해시의회 전반기 사례를 협치의 근거로 들었다. 당시 의석은 국민의힘 14명, 민주당 11명이었으며, 다수당이었던 국민의힘은 의장을 맡으면서도 민주당에 부의장과 의회운영위원장직을 배분했다.

민주당 소속 부의장이 의원직을 상실해 공석이 발생했을 때에도 국민의힘이 해당 자리를 가져오지 않고 민주당 소속 의원이 다시 맡도록 협조했다는 점도 강조했다.

국민의힘은 "다수당이 의석수를 앞세워 주요 자리를 독점하지 않았던 선례가 있다"며 "당시 보장받았던 부의장직을 현재 제1야당에 배분하지 않겠다는 태도는 설득력이 부족하다"고 밝혔다.

민주당이 다선 의원과 보직 경험 등을 원구성 근거로 제시한 데 대해서도 "특정 의원의 경력 관리가 아니라 시민을 대신한 공적 권한 배분 문제"라고 지적했다.

이어 "다수당이 핵심 자리를 먼저 정한 뒤 남은 자리를 제시하는 방식은 실질적 협의로 보기 어렵다"며 협상 방식에도 문제를 제기했다.

국민의힘은 전체 25석 중 10석을 차지한 원내 제1야당으로서 의회 운영에 참여할 최소한의 장치가 필요하다는 입장이다.

김영서 국민의힘 원내대표는 "다수당일수록 절제와 책임이 필요하다"며 "원내 제1야당을 의장단에서 배제하는 원구성에는 동의할 수 없다"고 말했다. 이어 "제9대 전반기 협치 경험을 바탕으로 상생과 균형의 의회 출발을 기대한다"고 덧붙였다.



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