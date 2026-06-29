김민재 차관, 창원·창녕 찾아 지역활력 점검…사회적경제·관광 연계 성장방안 모색

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사회적경제혁신타운·소리단길·부곡온천 방문…지역 자원 활용 균형성장 방안 논의

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 김민재 행정안전부 차관이 경남 창원시와 창녕군을 찾아 사회적경제와 골목상권, 관광자원을 연계한 지역경제 활성화 방안을 점검하고 지역균형성장 전략을 모색했다.

행정안전부는 김 차관이 29일 경상남도 창원시와 창녕군을 방문해 사회적경제혁신타운과 소리단길, 부곡온천 관광특구를 차례로 둘러보고 지역 활력 정책 추진 현황을 점검했다고 밝혔다.

이번 현장 방문은 지역이 보유한 산업·문화·관광 자원을 연계한 지역경제 활성화 방안을 살펴보고, 사회연대경제와 로컬브랜딩, 관광 활성화를 통한 균형성장 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

김 차관은 먼저 경남 사회적경제혁신타운을 방문해 사회연대경제 기반 창업 지원 체계와 청년 일경험 사업 추진 현황을 점검했다. 이어 입주기업과 지원기관 관계자들을 만나 현장의 애로사항을 청취했다.

김 차관은 "지역기업과 지원 조직, 청년이 한 공간에서 연대와 협력을 통해 새로운 활력을 만들어낼 것"이라며 "사회연대경제 조직의 성장과 지속 가능한 생태계 조성을 위해 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

이어 행정안전부 '슬기로운 동네생활' 공모사업에 선정된 창원 의창구 소리단길을 찾아 코워킹스페이스와 청년 팝업매장 등 창업 공간을 둘러보고 청년 창업가들과 원도심 활성화 방안을 논의했다.

소리단길은 청년 창업가와 주민들이 방치된 유휴시설을 협업 공간으로 재구성하고 지역 특화 브랜딩을 통해 골목상권을 활성화하고 있는 대표 사례다.

김 차관은 마지막 일정으로 창녕군 부곡온천 관광특구를 방문해 온천 자원 활용과 관광 인프라 개선 방안을 점검했다. 창녕군은 부곡온천에 스포츠 인프라와 힐링 콘텐츠를 접목해 체류형 생활인구 확대를 추진하고 있다.

김 차관은 "체류형 생활 인구를 늘리기 위해서는 부곡온천과 같은 고유의 지역 자원을 현대적 트렌드에 맞게 고도화하는 것이 핵심"이라며 "창녕군이 가진 관광 잠재력이 지방 소멸을 막는 강력한 무기가 될 수 있도록 지방정부와 긴밀히 협력하겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com