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금융당국, 금융소비자보호의 눈으로 정책 평가…' 정책평가위원회' 출범

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  • 금융위원회가 29일 금융소비자보호 정책평가위원회를 공식 출범시켰다
  • 위원회는 민관 합동 19인 구성으로 소비자 보호 정책을 사전·사후 평가해 취약계층 맞춤 보호체계를 구축키로 했다
  • 소위원회·본위원회 이원화와 정량·정성 평가로 4대 분야를 심층 점검하고 2027년부터 본격 평가를 시행한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이억원 "고령층·청년·금융취약계층 특성 고려 소비자 보호체계 구축"
정책 설계부터 소비자 보호 내재화, 소비자 중심 평가체계 구축

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 금융위원회가 29일 금융소비자 보호 정책을 체계적으로 평가하고 개선하는 민·관 합동 협의체인 '금융소비자보호 정책평가위원회'(이하 정책평가위원회)를 공식 출범시켰다.

정책평가위원회는 이날 오후 2시 정부서울청사에서 첫 회의를 열고 위원회 운영방향과 정책 평가 체계 구축방안을 심의했다. 재정경제부, 중소벤처기업부, 공정거래위원회 등 관계부처와 금융감독원, 서민금융진흥원, 예금보험공사 등 관계기관, 그리고 소비자단체·학계·연구계·법조계 민간위원 12명이 참석했다.

이억원 금융위원장 [사진=뉴스핌DB]

위원회는 새 정부 국정과제인 '금융투자자 및 소비자 권익보호 강화'의 일환으로, 지난해 12월 제정된 '금융소비자보호 정책평가위원회 설치 및 운영에 관한 규정'에 근거해 설치됐다. 금융위원장이 위원장을 맡고, 당연직 공공위원 7인과 위촉직 민간위원 12인 등 총 19인으로 구성된다.

이억원 금융위원장은 모두발언에서 "금융소비자보호법 제정, 보이스피싱 근절, 금융접근성 확대 등 다양한 정책을 추진했음에도 소비자 민원은 지속 증가하고 새로운 피해 유형과 사각지대도 끊임없이 나타나고 있다"고 진단했다. 실제로 금융 민원은 2024년 11만6338건에서 2025년 12만8419건으로 10.4% 늘었고, 금융 분쟁도 같은 기간 4만2265건에서 4만2462건으로 소폭 증가했다.

이 위원장은 "이제는 정책을 만드는 것에서 한 걸음 더 나아가, 정책이 국민에게 실제 도움이 됐는지, 예상하지 못한 부작용은 없었는지를 냉정하게 점검해야 한다"며 "디지털 금융의 확산, AI의 발전, 초고령사회 진입 등 급격한 금융환경 변화에 맞춰 모든 소비자를 동일하게 보호하던 방식에서 벗어나, 고령층·청년·금융취약계층 각각의 특성과 위험을 고려한 정교한 소비자 보호체계를 구축해 나가겠다"고 밝혔다.

이날 회의에서는 위원회 운영의 세 가지 원칙도 논의됐다. 첫째, 정책 설계 단계부터 소비자 보호를 내재화한다. 기존에는 정책 시행 이후 성과 점검에 초점을 뒀다면, 앞으로는 설계 단계부터 소비자 권익 증진과 잠재적 위험을 사전에 검토하고 집행 과정에서도 사각지대 발생 여부를 지속적으로 살핀다는 방침이다.

둘째, 국민이 체감하는 소비자 중심의 평가체계를 구축한다. 민원 건수·통계 등 정량 지표에 더해 소비자 만족도, 현장 인터뷰, 취약계층 이용 경험 등 정성 평가를 함께 활용한다. 셋째, 평가 결과가 실질적 정책 개선으로 이어지는 선순환 구조를 정착시킨다. 위원회 개선 권고를 구체적 이행계획으로 연결하고 결과를 다시 점검하는 환류체계를 갖춘다.

위원회는 본위원회와 소위원회로 이원화해 운영된다. 민간위원으로만 구성되는 소위원회가 실제 평가와 개선 권고 의견 도출을 담당하고, 전원이 참여하는 본위원회가 평가 대상 선정과 최종 심의·의결을 맡는다. 평가 분야는 금융소비자 정책 및 보호 제도, 서민금융 정책, 금융사기·금융범죄 방지 및 피해구제, 청년금융정책 등 4대 분야다.

금융위는 올해 하반기 중 운영 및 평가체계 관련 연구용역을 마무리하고 세부 평가 지표를 확정할 계획이다. 본격적인 심층 평가는 내년(2027년)부터 시작한다.

이 위원장은 폴 볼커 전 미국 연방준비제도 의장의 말을 인용하며 "금융도 소비자에게 가장 진심일 때 가장 오래 신뢰받을 수 있다"며 "오늘 출범한 위원회가 좋은 정책을 평가하는 기구를 넘어, 더 좋은 정책을 만들어내는 플랫폼이자 우리 금융을 더 신뢰받는 금융으로 바꾸는 출발점이 되기를 기대한다"고 강조했다.

dedanhi@newspim.com

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李대통령 지지율 46.5% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 6주 연속 하락해 46.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 29일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 6월 4주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 22∼26일 조사)을 살펴보면 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 46.5%로 지난주보다 0.2%포인트(p) 하락했다. 6월 4주차 주간집계 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.5%로 역시 지난주보다 0.2%p 하락했다. '잘 모름' 응답은 4%다. 리얼미터는 "중앙선거관리위원회 투표지 부실 관리 사태가 장기화하는 가운데, 민생경제에 대한 불신이 확대된 데다 검찰 보완수사권 폐지 방침과 호남 반도체 투자 논란을 둘러싼 여야 정치 공방까지 겹치면서 지지율 하락세가 지속됐다"고 분석했다. 정당 지지도 조사(25∼26일 조사)에서는 더불어민주당이 지난주보다 0.9%p 오른 41%, 국민의힘이 0.3%p 내린 42%를 기록했다. 6월 4주차 주간집계 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 리얼미터는 "민주당은 호남 반도체 클러스터 투자 이슈가 광주 전라와 40대 지지층 결집으로 이어지며 지지율 상승을 견인했다"고 분석했다. 지역별로 보면 광주·전라에서 9.2%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 6.8%p 올랐다.  국민의힘에 대해서는 "장동혁 대표 거취를 둘러싼 당내 갈등이 지속되면서 서울·충청권과 중도층에서 지지 이탈이 발생했다"면서도 "보수층과 영남권 핵심 지지층의 결집으로 소폭 하락에 그친 것으로 보인다"고 해석했다. 지역별로는  인천·경기에서 3.4%p, 부산·울산·경남에서 3.5%p, 대구·경북에서 3.9%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 10.0%p, 광주·전라에서 8.9%p, 서울에서 6.7%p 내렸다.  이어 조국혁신당 3.7%, 개혁신당 2.8%, 진보당 1.5%로 집계됐다. 기타 정당은 2.1%, 무당층은 6.9%다. 두 조사는 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-06-29 08:41
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"미·이란, 상호 공격 중단 합의" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국과 이란이 상호 군사 공격을 중단하기로 합의하고, 호르무즈 해협 통항 문제를 논의하기 위해 이번 주 카타르에서 고위급 회담을 개최하기로 했다. 28일(현지시각) 미국 인터넷 매체 악시오스는 미국의 한 고위 당국자를 인용, 양국이 모든 군사 행동을 중단하기로 합의했으며, 30일 카타르 수도 도하에서 실무 협상을 이어갈 예정이라고 보도했다. 이번 합의는 휴전 체결 이후 불과 11일 만에 양측이 다시 공습을 주고받으며 긴장이 고조된 가운데 나온 것이다. 특히 도널드 트럼프 미국 대통령이 필요할 경우 군사작전을 재개해 "끝까지 마무리하겠다(complete the job)"고 경고하면서 중동 정세는 다시 불안정한 모습을 보였다. 최근 충돌은 전쟁 종식을 위해 체결된 양해각서(MOU)의 해석 차이에서 비롯된 것으로 전해졌다. 핵심 쟁점은 세계 원유 수송의 핵심 길목인 호르무즈 해협의 통항 관리 방식이었다. ◆ 호르무즈 통항 정상화 논의…핫라인 구축도 추진 미국 고위 당국자는 악시오스에 "모든 군사적 행동(kinetic activity)을 중단하기로 결정했다"고 밝혔다. 또 다른 당국자는 "당분간 양측 모두 추가 군사 행동을 자제할 것"이라며 "민간 선박들은 호르무즈 해협을 자유롭게 통항할 수 있을 것"이라고 설명했다. 협상 내용을 잘 아는 또 다른 소식통 역시 이번 주 회담 개최 사실을 확인했다. 양측이 합의한 MOU에 따르면 이란은 상선들의 안전한 통항을 보장하기 위해 최선의 노력을 기울이기로 했으며, 이에 상응해 미국은 이란 항만에 대한 봉쇄 조치를 해제했다. 지난주 스위스에서 열린 협상에서는 JD 밴스 미국 부통령이 이끄는 대표단이 이란과 미국 군 및 이슬람혁명수비대(IRGC) 간 직통 연락망(핫라인)을 구축하기로 합의했다. 해당 핫라인은 호르무즈 해협을 통과하는 선박 운항을 실시간으로 조율하기 위한 장치다. 다만 지난 주말 기준으로도 핫라인은 아직 가동되지 않았으며, 이란은 다시 선박들이 자국과 운항 일정을 조율해야 한다고 주장하면서 긴장이 재차 고조된 바 있다. 당초 이번 회담은 스위스에서 이란 핵 프로그램을 논의하기 위해 예정됐으나, 최근 군사적 긴장이 격화되면서 장소가 카타르로 변경됐고 의제 역시 호르무즈 해협 문제로 옮겨진 것으로 알려졌다. 미국 측에서는 기술협상팀을 이끄는 닉 스튜어트가 참석할 것으로 예상된다. 백악관은 이번 회담과 관련한 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다. ◆ 이란 외무, 호르무즈 배타적 통제권 주장… 트럼프 위협 일축 앞서 아바스 아라그치 이란 외무장관은 현지시간 28일 이라크 바그다드에서 열린 이라크 외무장관과의 공동 기자회견에서 호르무즈 해협에 대한 배타적이고 전면적인 통제권이 자국에 있다고 주장하며, 미국의 어떤 위협에도 굴하지 않을 것이라고 밝혔다. 워싱턴포스트 등에 따르면 아라그치 장관은 "호르무즈 해협의 관리와 해상 교통의 완전한 복구는 이란의 관할(책임) 하에 있다"며 "다른 어떤 국가나 단체도 이 문제에 대한 책임이나 권한을 갖고 있지 않다"고 강조했다.  이어 "기존 합의와 상충되는 개입이나 새로운 체제를 만들려는 시도는 상황을 더 복잡하게 만들고, 해협의 정상화 복귀를 지연시키는 한편 긴장을 고조시킬 뿐"이라고 말했다 미국 성조기와 이란 국기. [사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-06-29 05:44

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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