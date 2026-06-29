덱스터크레마, 지퓨처스와 맞손…"글로벌 K-뷰티 플랫폼 구축"

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AI 마케팅 솔루션·글로벌 크리에이터 네트워크 결합

브랜드 전략부터 커머스 전환까지 통합 마케팅 구축

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 덱스터스튜디오 자회사 덱스터크레마가 글로벌 K-뷰티 브랜드의 해외 시장 진출 지원을 위해 북미 특화 인플루언서 마케팅 기업 지퓨처스와 협력에 나선다.

29일 덱스터크레마는 글로벌 K-뷰티 마케팅 전문기업 지퓨처스와 AI 기반 글로벌 마케팅 플랫폼 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 북미와 일본을 중심으로 확대되고 있는 K-뷰티 브랜드의 해외 진출 수요에 대응하기 위한 것으로, 덱스터크레마의 AI 마케팅 솔루션 '애드플로러(Adplorer)'와 지퓨처스의 글로벌 크리에이터 네트워크를 결합한 마케팅 체계를 구축하는 데 목적이 있다.

(좌측부터) 지퓨처스 김정식 부대표, 배성훈 대표, 덱스터크레마 손동진 대표, 박규태 이사. [사진= 덱스터크레마]

양사는 브랜드 진출 전략 수립부터 콘텐츠 제작, 인플루언서 캠페인 운영, 커머스 연계, 성과 분석까지 아우르는 통합 마케팅 서비스를 공동으로 추진할 계획이다.

우선 애드플로러를 활용해 브랜드 특성과 소비자 데이터를 기반으로 글로벌 크리에이터를 추천하고 캠페인 기획을 지원하는 AI 기반 매칭 시스템을 구축한다. 또한 틱톡샵을 중심으로 인플루언서 마케팅과 커머스를 연계한 마케팅 모델을 개발해 구매 전환과 거래 성과를 분석할 수 있는 데이터 기반 운영 체계도 마련할 예정이다.

양사는 AI 콘텐츠 제작 기술과 글로벌 크리에이터 운영 역량을 결합해 브랜드별 버추얼 인플루언서를 생성·운영하는 신규 사업 모델도 공동 검토한다.

지퓨처스는 현재 30여 개 K-뷰티 브랜드를 대상으로 북미 시장 마케팅을 수행하고 있으며, 틱톡과 인스타그램 등 SNS 기반의 인플루언서 마케팅과 틱톡샵 어필리에이트, 아마존 리뷰 마케팅 등을 운영하고 있다.

덱스터크레마는 AI 마케팅 솔루션 '애드플로러'를 통해 브랜드 분석과 글로벌 키워드 분석, 소비자 페르소나 설계, 인플루언서 추천, 성과 예측 등의 기능을 제공하고 있으며, AI 버추얼 휴먼 기술을 활용한 디지털 인플루언서 사업도 추진하고 있다.

손동진 덱스터크레마 대표는 "AI 기술과 데이터, 글로벌 크리에이터 네트워크를 결합한 마케팅 플랫폼을 구축해 국내 브랜드의 해외 시장 진출을 지원할 계획"이라며 "K-뷰티를 시작으로 패션과 라이프스타일, 소비재 분야까지 협력 범위를 확대해 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com