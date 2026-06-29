에어레인, 파주 청정수소 생산 바이오가스 고질화 설비 수주

14억원 규모, 2027년 7월까지 공급

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 기체분리막 솔루션 전문기업 에어레인이 파주형 미니수소도시 조성사업의 바이오가스 고질화 부문을 수주했다고 29일 밝혔다. 계약금액은 14억원이며 오는 2027년 7월 31일까지 프로젝트를 수행한다.

파주형 미니수소도시 조성사업은 파주시가 추진 중인 자원순환형 수소 생산 프로젝트다. 음식물 쓰레기와 가축분뇨 등 유기성 폐자원 처리 과정에서 발생하는 바이오가스를 활용해 청정수소를 생산·공급하는 모델을 구축하는 것을 목표로 한다. 총사업비는 120억원 규모로, 경기도비 30억원, 민간투자 60억원, 파주시 시비 30억원으로 재원이 구성될 예정이다.

회사에 따르면 에어레인이 수주한 바이오가스 고질화 부문은 파주시와 현대자동차가 추진 중인 미니수소도시 조성사업의 핵심 공정이다. 현대자동차는 파주시, 고등기술연구원과 함께 경기도 미니수소도시 조성사업 컨소시엄에 참여했으며, 전체 프로젝트를 수행하는 현대로템이 에어레인에 바이오가스 고질화 부문을 발주했다. 현재 파주 환경순환센터 인근 부지에 청정수소 생산시설을 구축하는 사업이 진행 중이다.

에어레인 로고. [사진=에어레인]

에어레인은 바이오가스 내 이산화탄소와 불순물을 제거하고 메탄 순도를 높이는 고질화 설비를 공급한다. 고질화 과정을 거친 바이오가스는 수소 생산 공정의 원료로 활용된다.

파주시는 이번 사업을 통해 하루 500kg, 연간 약 182톤 규모의 청정수소 생산능력을 확보할 계획이다. 지역 내 수소 수요 충족과 수소 산업 활성화 기반을 마련하며, 경기 북부 지역의 수소 생산 및 공급 기반을 구축해 수소차 보급 등 미래차 전환을 위한 여건을 조성한다는 목표다.

에어레인 하성용 대표이사는 "이번 수주는 당사의 가스분리막 기반 바이오가스 고질화 기술이 자원순환형 수소 생산 인프라에 적용되는 의미 있는 사례"라며 "이를 계기로 바이오가스 고질화 시장에서의 사업 기회를 확대하고 친환경 에너지 인프라 구축에 기여해 나가겠다"고 밝혔다.

한편 에어레인은 기체 분리·정제 기술을 기반으로 연료전지, 산업 공정에서의 CO₂ 포집·활용, 바이오가스 고질화, 수소 생산·정제 등 다양한 분야에서 사업을 전개하고 있다.

nylee54@newspim.com