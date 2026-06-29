카카오 노조 2차 단체 행동 연차 파업 돌입..."5개 법인 2100명 이상 참여"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

28일 집계 기준 2100명 참여...교섭은 진행 중

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 카카오 노동조합의 2차 단체 행동에 5개 법인(카카오, 카카오페이, 카카오엔터프라이즈, 디케이테크인, 엑스엘게임즈) 2100명 이상이 참여한 것으로 집계됐다.

29일 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조)에 따르면 이날 카카오 5개 노조는 연차를 사용해 업무를 하지 않는 로그아웃 데이에 돌입한다.

지난 10일 판교역 결의대회에 참여한 카카오 노조 조합원들이 행진하고 있다. [사진= 정승원 기자]

카카오 노조 집계에 따르면 전날 기준 5개 법인 2100명 가량이 참여한다. 로그아웃 데이 당일 파업에 동참하는 인원도 있어 최종 인원은 2100명 이상 수준으로 추산된다.

5개 법인 노조 조합원 수는 5000명 수준이다. 2100명이면 10명 중 4명 이상이 이번 로그앙웃 데이에 참여한 셈이다. 카카오 노조 관계자는 "연차 파업 이후 대응 방안은 논의 중"이라며 "사측과 교섭을 지속하고 있다"고 밝혔다.

앞서 카카오 5개 법인 노조는 지난 10일 부분 파업과 함께 판교역에서 결의대회를 개최한 바 있다.

파업의 이유는 성과급제에 대한 노사 간 이견에 있다. 노조는 영업이익과 연동된 성과급 지급과 함께 양도제한조건부주식(RSU)을 성과급 산정에서 제외해야 한다는 입장이다.

여기에 노조는 성과급제 개선, 계열사들의 고용안정 등을 사측에 요구하고 있다.

반면 카카오 측은 "영업이익 기준으로 고려할 때 노조가 요구하는 성과 보상안의 총 규모는 회사 경영에 큰 부담이 되는 수준"이라는 입장을 밝힌 바 있다.

카카오 측은 이번 2차 단체 행동으로 인해 카카오 서비스 차질이 발생하지 않도록 힘쓴다는 방침이다.

카카오 관계자는 "조속한 합의를 위해 지속적으로 노조와 대화하며 협의해 나갈 예정"이라며 "안정적인 서비스 운영과 고객 영향 최소화를 위해 실시간 대응 체계를 가동하고 있다. 카카오 서비스 운영에 영향이 없도록 노력할 것"이라고 전했다.

origin@newspim.com