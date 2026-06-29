지니틱스, 고전압 햅틱IC로 자동차·IT 시장 진출

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 팹리스 반도체 기업 지니틱스가 고전압 햅틱 드라이버IC 개발을 본격화하며 프리미엄 IT와 자동차 전장 시장 진출에 나섰다고 29일 밝혔다.

햅틱 드라이버IC는 스마트폰, 웨어러블, 노트북 터치패드, 차량용 디스플레이 등에 촉각 피드백을 구현하는 반도체다. 최근 모바일을 넘어 프리미엄 IT와 자동차 전장 영역으로 적용 범위가 확대되고 있다.

회사에 따르면 글로벌 햅틱 드라이버 시장은 지난 2024년 약 1200억원에서 오는 2033년 약 3500억원 규모로 성장할 것으로 예상된다. 차량용 햅틱 시장도 같은 기간 약 4000억원에서 1조3000억원으로 확대될 전망이다.

지니틱스 로고. [로고=지니틱스]

지니틱스는 스마트폰 제조사에 햅틱IC를 공급하며 축적한 기술력을 바탕으로 고전압 제품군 개발을 확대하고 있다. 승압 회로를 결합한 고전압 햅틱 드라이버IC 라인업을 강화해 사업 범위를 프리미엄 IT 및 차량용 전장 시장으로 넓힌다는 전략이다.

고전압 햅틱 드라이버IC는 일반 모바일 제품 대비 높은 기술 안정성과 설계 역량이 요구되는 고부가 제품이다. 지니틱스는 평균판매단가가 높은 특화 제품 공급을 확대하고, 향후 전장 및 신규 IT 매출 비중을 30~40% 수준까지 높이는 것을 목표로 하고 있다.

회사 관계자는 "글로벌 스마트폰 시장에서 검증된 햅틱 기술력을 기반으로 고전압 제품군과 전장용 응용 분야 확장을 추진하고 있다"며 "햅틱IC 적용 시장이 IT·전장으로 확대되는 만큼 고부가 제품 중심의 포트폴리오 전환을 통해 외형 성장과 수익성 개선을 동시에 추진하겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com