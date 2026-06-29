2개월 내 취업할 확률은…고용24에서 확인하세요

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구직자 대상 '취업확률 기반 구직컨설팅' 서비스 개시

기업 대상 구인컨설팅 및 공고 검증 서비스도 운영

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 희망 직종에 2개월 내 취업할 확률을 알려주는 개인 맞춤형 '취업확률 기반 구직컨설팅' 서비스가 고용24 홈페이지를 통해 운영된다.

고용노동부는 '취업확률 기반 구직컨설팅' 포함 신규 인공지능(AI) 고용서비스 3종을 오는 30일부터 공개한다고 29일 밝혔다.

구직자는 '취업확률 기반 구직컨설팅'을 통해 희망 직종에 2개월 내 취직할 확률을 알아볼 수 있다. 자기소개서와 이력서, 직업훈련 이력 등에서 보완할 점도 제시받는다.

[자료=고용노동부]

신규 서비스 개시를 통해 구직자가 고용24에서 활용할 수 있는 서비스는 ▲직업심리검사 ▲취업확률 기반 구직컨설팅 ▲AI직업훈련 ▲AI일자리 추천 등으로 늘었다.

노동부는 오는 8월 ▲반응형 직업심리검사 ▲취업활동계획 수립 지원 서비스를 확대 지원할 예정이다.

기업 대상의 '채용확률 기반 구인컨설팅'과 고용센터 등을 위한 'AI 구인공고 검증' 서비스도 개시한다.

사람을 구하기 어려운 기업이 구인컨설팅을 받으면 채용조건·구인공고 등에 대한 맞춤형 피드백을 받아 채용 확률을 높일 수 있다.

AI 구인공고 검증 서비스의 경우 고용센터 종사자 등을 위한 기능이다. 성·연령 차별, 최저임금 위반 등 법 위반이 확인된 구인공고를 신속하게 찾아 채용공고 인증 업무의 신뢰도와 효율성을 높인다.

신규 서비스는 2개월간 시범 운영을 거쳐 오는 8월 정식 운영된다.

조정숙 노동부 고용지원정책관은 "AI 기반 고용서비스는 구직자에게는 맞춤형 취업 경로를, 기업에는 적합한 인재를 연결해 주는 스마트한 취업과 채용 파트너가 되어줄 것"이라고 밝혔다.

sheep@newspim.com