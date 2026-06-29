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산업계 맞춤 학과 늘린 대학들…계약학과 학생 1만명 넘어

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AI 핵심 요약

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  • 교육부와 대교협은 29일 대학정보공시 분석결과를 발표했다
  • 계약학과와 기회균형선발 학생 비중이 4년제·전문대 모두 늘었다
  • 산학협력에서 기술이전은 감소했지만 수입료와 창업 및 산업체 경력 교원은 증가했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

6월 대학정보공시 분석 결과 발표
4년제 계약학과 학생 1만명 넘어
기회균형선발·창업기업도 증가세

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 산업체 수요에 맞춰 대학이 별도 교육과정을 운영하는 계약학과가 지난해 확대된 것으로 나타났다. 4년제 일반대학과 교육대학은 채용조건형과 혼합형을 중심으로 학생 수가 늘었고, 전문대학도 모든 유형에서 계약학과 학생 수가 증가했다.

교육부와 한국대학교육협의회는 이 같은 내용을 담은 2026년 6월 대학정보공시 분석 결과를 29일 발표했다.

2026년 대학 계약학과 현황. [AI 일러스트=챗GPT]

대학정보공시는 교육관련기관의 정보공개에 관한 특례법에 따라 매년 실시된다. 올해 공시 대상은 403개 대학으로 지난해보다 5개교 줄었다. 222개 대학과 137개 전문대학 44개 대학원대학이 포함됐다.

6월에는 신입생 선발 결과와 산학협력 현황 등 4개 분야 26개 세부 항목이 공개되며 대학별 자료는 대학알리미에서 확인할 수 있다. 교육부는 이 가운데 4년제 일반·교육대학 192개교와 전문대학 125개교의 신입생 선발 결과와 산학협력 현황을 분석했다. 사이버대학과 폴리텍대학 대학원대학 등 86개교는 분석에서 제외됐다.

계약학과는 산업체 요구에 따라 대학이 맞춤형 교육과정을 운영하는 학과다. 채용을 전제로 학생을 선발하는 채용조건형, 산업체 직원의 재교육을 위한 재교육형, 두 방식을 결합한 혼합형으로 나뉜다.

2026년 4년제 일반·교육대학의 계약학과 수는 236개로 전년보다 1.3% 늘었다. 학생 수는 1만103명으로 4.9% 증가했다. 채용조건형은 학과 수가 줄었지만 학생 수는 13.5% 늘었다. 혼합형은 학과 수가 47.4% 증가했고 학생 수도 14.5% 늘었다. 재교육형은 학과 수와 학생 수가 모두 감소했다.

전문대학 계약학과도 155개로 전년보다 1.3% 늘었다. 학생 수는 4276명으로 3.8% 증가했다. 채용조건형 재교육형 혼합형 모두 학생 수가 늘었다.

신입생 선발에서는 기회균형선발 비중이 높아졌다. 4년제 일반·교육대학 전체 입학생 35만8499명 가운데 사회통합전형 기회균형선발 신입생은 3만3938명으로 9.5%를 차지했다. 지난해보다 0.2%포인트(p) 늘어난 수치다. 사립대학은 9.6%로 국·공립대학 9.1%보다 높았고 수도권대학은 10.4%로 비수도권대학 8.8%를 웃돌았다.

전문대학도 전체 입학생 14만9347명 중 기회균형선발 입학생이 4458명으로 3.0%를 차지해 전년보다 0.5%p 증가했다. 수도권 전문대학의 기회균형선발 비율은 3.9%로 비수도권 2.2%보다 높았다.

신입생 출신고 유형은 4년제 일반·교육대학과 전문대학 모두 일반고 비중이 가장 컸다. 4년제 일반·교육대학은 일반고 출신이 75.5%였고 전문대학은 59.1%였다. 전문대학은 특성화고 출신이 18.7%로 4년제 일반·교육대학 6.5%보다 높았다. 4년제에서는 국·공립대학과 비수도권대학의 일반고 출신 비율이 상대적으로 높았다. 전문대학은 수도권에서 일반고 출신 비중이 더 컸다.

산학협력 지표는 항목별로 엇갈렸다. 2025년 4년제 일반·교육대학의 기술이전 실적은 4669건으로 전년보다 16.3% 줄었다. 기술이전 수입료도 1003억7000만원으로 15.2% 감소했다. 다만 건당 평균 수입료는 2150만원으로 1.3% 증가했다.

산업체 경력을 보유한 전임교원 수는 늘었다. 2026년 4년제 일반·교육대학의 산업체 경력 전임교원은 1만1329명으로 전년보다 6.5% 증가했다. 신규 학생 창업기업 수는 1998개로 10.1% 늘었고 교원 창업기업 수는 414개로 13.1% 증가했다. 창업강좌 수는 1만538개로 줄었지만 이수자 수는 36만3257명으로 소폭 늘었다.

전문대학은 기술이전 건수는 줄었지만 수입료가 증가했다. 2025년 기술이전 실적은 75건으로 전년보다 29.2% 감소했다. 반면 기술이전 수입료는 3억4300만원으로 20.4% 늘었다. 건당 평균 수입료도 457만원으로 69.9% 증가했다. 전문대학의 산업체 경력 전임교원은 2468명으로 1.8% 늘었다. 신규 학생 창업기업 수는 276개로 27.2% 증가했지만 교원 창업기업 수와 창업강좌 이수자 수는 감소했다.

jane94@newspim.com

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李대통령 지지율 46.5% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 6주 연속 하락해 46.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 29일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 6월 4주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 22∼26일 조사)을 살펴보면 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 46.5%로 지난주보다 0.2%포인트(p) 하락했다. 6월 4주차 주간집계 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.5%로 역시 지난주보다 0.2%p 하락했다. '잘 모름' 응답은 4%다. 리얼미터는 "중앙선거관리위원회 투표지 부실 관리 사태가 장기화하는 가운데, 민생경제에 대한 불신이 확대된 데다 검찰 보완수사권 폐지 방침과 호남 반도체 투자 논란을 둘러싼 여야 정치 공방까지 겹치면서 지지율 하락세가 지속됐다"고 분석했다. 정당 지지도 조사(25∼26일 조사)에서는 더불어민주당이 지난주보다 0.9%p 오른 41%, 국민의힘이 0.3%p 내린 42%를 기록했다. 6월 4주차 주간집계 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 리얼미터는 "민주당은 호남 반도체 클러스터 투자 이슈가 광주 전라와 40대 지지층 결집으로 이어지며 지지율 상승을 견인했다"고 분석했다. 지역별로 보면 광주·전라에서 9.2%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 6.8%p 올랐다.  국민의힘에 대해서는 "장동혁 대표 거취를 둘러싼 당내 갈등이 지속되면서 서울·충청권과 중도층에서 지지 이탈이 발생했다"면서도 "보수층과 영남권 핵심 지지층의 결집으로 소폭 하락에 그친 것으로 보인다"고 해석했다. 지역별로는  인천·경기에서 3.4%p, 부산·울산·경남에서 3.5%p, 대구·경북에서 3.9%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 10.0%p, 광주·전라에서 8.9%p, 서울에서 6.7%p 내렸다.  이어 조국혁신당 3.7%, 개혁신당 2.8%, 진보당 1.5%로 집계됐다. 기타 정당은 2.1%, 무당층은 6.9%다. 두 조사는 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-06-29 08:41
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"미·이란, 상호 공격 중단 합의" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국과 이란이 상호 군사 공격을 중단하기로 합의하고, 호르무즈 해협 통항 문제를 논의하기 위해 이번 주 카타르에서 고위급 회담을 개최하기로 했다. 28일(현지시각) 미국 인터넷 매체 악시오스는 미국의 한 고위 당국자를 인용, 양국이 모든 군사 행동을 중단하기로 합의했으며, 30일 카타르 수도 도하에서 실무 협상을 이어갈 예정이라고 보도했다. 이번 합의는 휴전 체결 이후 불과 11일 만에 양측이 다시 공습을 주고받으며 긴장이 고조된 가운데 나온 것이다. 특히 도널드 트럼프 미국 대통령이 필요할 경우 군사작전을 재개해 "끝까지 마무리하겠다(complete the job)"고 경고하면서 중동 정세는 다시 불안정한 모습을 보였다. 최근 충돌은 전쟁 종식을 위해 체결된 양해각서(MOU)의 해석 차이에서 비롯된 것으로 전해졌다. 핵심 쟁점은 세계 원유 수송의 핵심 길목인 호르무즈 해협의 통항 관리 방식이었다. ◆ 호르무즈 통항 정상화 논의…핫라인 구축도 추진 미국 고위 당국자는 악시오스에 "모든 군사적 행동(kinetic activity)을 중단하기로 결정했다"고 밝혔다. 또 다른 당국자는 "당분간 양측 모두 추가 군사 행동을 자제할 것"이라며 "민간 선박들은 호르무즈 해협을 자유롭게 통항할 수 있을 것"이라고 설명했다. 협상 내용을 잘 아는 또 다른 소식통 역시 이번 주 회담 개최 사실을 확인했다. 양측이 합의한 MOU에 따르면 이란은 상선들의 안전한 통항을 보장하기 위해 최선의 노력을 기울이기로 했으며, 이에 상응해 미국은 이란 항만에 대한 봉쇄 조치를 해제했다. 지난주 스위스에서 열린 협상에서는 JD 밴스 미국 부통령이 이끄는 대표단이 이란과 미국 군 및 이슬람혁명수비대(IRGC) 간 직통 연락망(핫라인)을 구축하기로 합의했다. 해당 핫라인은 호르무즈 해협을 통과하는 선박 운항을 실시간으로 조율하기 위한 장치다. 다만 지난 주말 기준으로도 핫라인은 아직 가동되지 않았으며, 이란은 다시 선박들이 자국과 운항 일정을 조율해야 한다고 주장하면서 긴장이 재차 고조된 바 있다. 당초 이번 회담은 스위스에서 이란 핵 프로그램을 논의하기 위해 예정됐으나, 최근 군사적 긴장이 격화되면서 장소가 카타르로 변경됐고 의제 역시 호르무즈 해협 문제로 옮겨진 것으로 알려졌다. 미국 측에서는 기술협상팀을 이끄는 닉 스튜어트가 참석할 것으로 예상된다. 백악관은 이번 회담과 관련한 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다. ◆ 이란 외무, 호르무즈 배타적 통제권 주장… 트럼프 위협 일축 앞서 아바스 아라그치 이란 외무장관은 현지시간 28일 이라크 바그다드에서 열린 이라크 외무장관과의 공동 기자회견에서 호르무즈 해협에 대한 배타적이고 전면적인 통제권이 자국에 있다고 주장하며, 미국의 어떤 위협에도 굴하지 않을 것이라고 밝혔다. 워싱턴포스트 등에 따르면 아라그치 장관은 "호르무즈 해협의 관리와 해상 교통의 완전한 복구는 이란의 관할(책임) 하에 있다"며 "다른 어떤 국가나 단체도 이 문제에 대한 책임이나 권한을 갖고 있지 않다"고 강조했다.  이어 "기존 합의와 상충되는 개입이나 새로운 체제를 만들려는 시도는 상황을 더 복잡하게 만들고, 해협의 정상화 복귀를 지연시키는 한편 긴장을 고조시킬 뿐"이라고 말했다 미국 성조기와 이란 국기. [사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-06-29 05:44

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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