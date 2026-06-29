산업계 맞춤 학과 늘린 대학들…계약학과 학생 1만명 넘어

6월 대학정보공시 분석 결과 발표

4년제 계약학과 학생 1만명 넘어

기회균형선발·창업기업도 증가세

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 산업체 수요에 맞춰 대학이 별도 교육과정을 운영하는 계약학과가 지난해 확대된 것으로 나타났다. 4년제 일반대학과 교육대학은 채용조건형과 혼합형을 중심으로 학생 수가 늘었고, 전문대학도 모든 유형에서 계약학과 학생 수가 증가했다.

교육부와 한국대학교육협의회는 이 같은 내용을 담은 2026년 6월 대학정보공시 분석 결과를 29일 발표했다.

2026년 대학 계약학과 현황. [AI 일러스트=챗GPT]

대학정보공시는 교육관련기관의 정보공개에 관한 특례법에 따라 매년 실시된다. 올해 공시 대상은 403개 대학으로 지난해보다 5개교 줄었다. 222개 대학과 137개 전문대학 44개 대학원대학이 포함됐다.

6월에는 신입생 선발 결과와 산학협력 현황 등 4개 분야 26개 세부 항목이 공개되며 대학별 자료는 대학알리미에서 확인할 수 있다. 교육부는 이 가운데 4년제 일반·교육대학 192개교와 전문대학 125개교의 신입생 선발 결과와 산학협력 현황을 분석했다. 사이버대학과 폴리텍대학 대학원대학 등 86개교는 분석에서 제외됐다.

계약학과는 산업체 요구에 따라 대학이 맞춤형 교육과정을 운영하는 학과다. 채용을 전제로 학생을 선발하는 채용조건형, 산업체 직원의 재교육을 위한 재교육형, 두 방식을 결합한 혼합형으로 나뉜다.

2026년 4년제 일반·교육대학의 계약학과 수는 236개로 전년보다 1.3% 늘었다. 학생 수는 1만103명으로 4.9% 증가했다. 채용조건형은 학과 수가 줄었지만 학생 수는 13.5% 늘었다. 혼합형은 학과 수가 47.4% 증가했고 학생 수도 14.5% 늘었다. 재교육형은 학과 수와 학생 수가 모두 감소했다.

전문대학 계약학과도 155개로 전년보다 1.3% 늘었다. 학생 수는 4276명으로 3.8% 증가했다. 채용조건형 재교육형 혼합형 모두 학생 수가 늘었다.

신입생 선발에서는 기회균형선발 비중이 높아졌다. 4년제 일반·교육대학 전체 입학생 35만8499명 가운데 사회통합전형 기회균형선발 신입생은 3만3938명으로 9.5%를 차지했다. 지난해보다 0.2%포인트(p) 늘어난 수치다. 사립대학은 9.6%로 국·공립대학 9.1%보다 높았고 수도권대학은 10.4%로 비수도권대학 8.8%를 웃돌았다.

전문대학도 전체 입학생 14만9347명 중 기회균형선발 입학생이 4458명으로 3.0%를 차지해 전년보다 0.5%p 증가했다. 수도권 전문대학의 기회균형선발 비율은 3.9%로 비수도권 2.2%보다 높았다.

신입생 출신고 유형은 4년제 일반·교육대학과 전문대학 모두 일반고 비중이 가장 컸다. 4년제 일반·교육대학은 일반고 출신이 75.5%였고 전문대학은 59.1%였다. 전문대학은 특성화고 출신이 18.7%로 4년제 일반·교육대학 6.5%보다 높았다. 4년제에서는 국·공립대학과 비수도권대학의 일반고 출신 비율이 상대적으로 높았다. 전문대학은 수도권에서 일반고 출신 비중이 더 컸다.

산학협력 지표는 항목별로 엇갈렸다. 2025년 4년제 일반·교육대학의 기술이전 실적은 4669건으로 전년보다 16.3% 줄었다. 기술이전 수입료도 1003억7000만원으로 15.2% 감소했다. 다만 건당 평균 수입료는 2150만원으로 1.3% 증가했다.

산업체 경력을 보유한 전임교원 수는 늘었다. 2026년 4년제 일반·교육대학의 산업체 경력 전임교원은 1만1329명으로 전년보다 6.5% 증가했다. 신규 학생 창업기업 수는 1998개로 10.1% 늘었고 교원 창업기업 수는 414개로 13.1% 증가했다. 창업강좌 수는 1만538개로 줄었지만 이수자 수는 36만3257명으로 소폭 늘었다.

전문대학은 기술이전 건수는 줄었지만 수입료가 증가했다. 2025년 기술이전 실적은 75건으로 전년보다 29.2% 감소했다. 반면 기술이전 수입료는 3억4300만원으로 20.4% 늘었다. 건당 평균 수입료도 457만원으로 69.9% 증가했다. 전문대학의 산업체 경력 전임교원은 2468명으로 1.8% 늘었다. 신규 학생 창업기업 수는 276개로 27.2% 증가했지만 교원 창업기업 수와 창업강좌 이수자 수는 감소했다.

jane94@newspim.com