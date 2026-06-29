군산 야외수영장 내달 3일 개장...안전 편의시설 강화

AI 핵심 요약beta
- 군산시가 29일 소룡동 군산야외수영장을 7월3일부터 8월23일까지 운영한다고 밝혔다.
- 성인·어린이·유아풀과 편의시설을 갖춘 대표 여름 휴식공간으로 휴게데크·그늘막 확대와 냉방시설 개선을 완료했다.
- 수질·안전관리와 비상대응체계를 강화하고 물놀이형 에어바운스를 새로 도입해 어린이 즐길거리를 제공한다.
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수상안전요원 전문교육·물놀이 시설 확대...안전성 강화
[군산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 군산시는 여름철 시민들에게 도심 속 피서 공간을 제공하기 위해 매년 3만 명 이상이 찾고 있는 소룡동 군산야외수영장을 오는 7월 3일부터 8월 23일까지 운영한다고 29일 밝혔다.
군산야외수영장은 성인풀과 어린이풀 유아풀을 비롯해 바닥분수와 샤워장 탈의실 매점 등 다양한 편의시설을 갖춘 군산의 대표 여름 휴식공간이다.
시는 올해 이용객 편의를 높이기 위해 휴게데크와 그늘막을 확대하고 탈의실 냉방시설 개선공사를 마쳤다. 또한 부대시설 정비와 시설물 안전점검을 완료했으며 수질관리 체계도 강화해 개장 준비를 마무리했다.
수상안전요원과 운영 인력을 대상으로 물놀이 안전 전문교육을 실시해 현장 대응 능력을 높였다. 응급상황 발생 시 신속하게 대응할 수 있도록 비상 대응체계도 유지할 계획이다.
어린이 이용객을 위해 물놀이형 에어바운스를 새롭게 운영해 다양한 즐길거리도 제공한다.
군산시 관계자는 "군산야외수영장은 시민들이 도심에서 시원한 여름을 즐길 수 있는 대표 여가공간"이라며 "철저한 수질관리와 안전관리를 통해 누구나 안심하고 이용할 수 있도록 운영에 최선을 다하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com