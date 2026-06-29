소노인터내셔널, 코스피 상장 시동…글로벌 호텔 확장 속도 낸다

지난해 영업이익 2482억원 역대 최대…호텔·항공 통합 플랫폼 구축 추진

국내외 43개 지역 리조트·호텔 운영…아태 중심 글로벌 사업 확대 본격화

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 소노트리니티그룹 소노인터내셔널이 코스피 상장 절차에 본격 착수했다.

소노인터내셔널은 지난 26일 한국거래소에 유가증권시장 상장을 위한 상장예비심사신청서를 제출했다고 29일 밝혔다. 공동대표주관사는 대신증권과 미래에셋증권이 맡았다.

소노인터내셔널 CI. [사진=소노트리니티그룹 제공]

소노인터내셔널은 국내 21개, 해외 22개 지역에서 리조트와 호텔 약 1만5000여 객실을 보유한 호스피탈리티 기업이다. 스키장, 워터파크, 승마장, 국내외 소노펠리체 컨트리클럽 등 숙박을 넘어 고객 라이프스타일 전반을 아우르는 레저시설도 운영하고 있다.

해외 사업 확장도 속도를 내고 있다. 2020년 베트남 소노벨 하이퐁 위탁운영을 시작으로 해외 시장에 진출했으며, 이후 미국 뉴욕 '33 시포트 호텔 뉴욕', 하와이 '와이키키리조트호텔', 워싱턴DC '노르망디호텔', 프랑스 파리 '호텔 담 데 자르'를 인수했다. 회사는 2029년까지 아시아·태평양 지역을 중심으로 해외 사업장 운영 규모를 총 55개 호텔·리조트로 확대할 계획이다.

실적 성장세도 상장 추진의 주요 배경으로 꼽힌다. 소노인터내셔널은 2025년 매출 9688억원, 영업이익 2482억원을 기록하며 역대 최대 영업 성과를 냈다. 매년 20%를 웃도는 영업이익률을 유지하며 안정적인 운영 역량도 입증했다.

소노인터내셔널은 이번 상장을 계기로 국내외 사업 경쟁력을 강화하고 글로벌 호스피탈리티 브랜드로 도약한다는 구상이다. 회사 관계자는 "코스피 상장을 계기로 고객 중심의 차별화된 콘텐츠를 강화하고, 국내는 물론 아시아 지역을 중심으로 글로벌 경쟁력을 높여 나가겠다"며 "중장기적으로 사업 포트폴리오를 다변화해 안정성과 성장성을 모두 갖춘 글로벌 호스피탈리티 대표 기업으로 도약할 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com