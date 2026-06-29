진천군장학회, 올해 상반기 장학금 8400만 원 지급

AI 핵심 요약beta
- 진천군장학회는 29일 상반기 장학금으로 156명에게 8425만4000원을 지급했다고 밝혔다.
- 이번 장학생 선발은 5월 1~28일 신청 접수와 6월 심의를 거쳐 5개 분야에서 최종 확정했다.
- 교원 인센티브와 문해교육 이수자 지원으로 현장 교육 사기와 평생학습 가치를 높였다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[진천=뉴스핌] 백운학 기자 = (재)진천군장학회(이사장 전도성)는 지역사회의 포용적 교육 환경을 조성하고 지역 발전에 이바지한 주민들을 격려하기 위해 2026년 상반기 장학금으로 총 156명에게 8425만 4000 원을 지급했다고 29일 밝혔다.
이번 상반기 장학생 선발은 지난 5월 1일부터 28일까지 장학금 신청과 접수를 진행했으며 6월 중 장학생 선발심의위원회의 엄정한 심의를 거쳐 최종 확정됐다.
지원 대상은 지역 청소년과 대학생뿐만 아니라 교육 현장에서 헌신하는 교원과 평생교육 학습자까지 포함하여 총 5개 분야로 폭넓게 지원했다.
세부 분야와 선발 인원은 ▲3자녀 이상 장학금(90명) ▲관내 대학 특별장학금(50명) ▲우수 교원 인센티브(7명) ▲문해교육 학력 인정자(7명) ▲명문대 특별장학생(2명)이다.
특히 이번 상반기 장학사업에는 고3 수험생들을 위해 밤낮으로 힘쓴 관내 교원들을 위한 인센티브를 지급해 현장 교육의 사기를 진작시켰다.
또한 배움의 기회를 놓지 않고 끝까지 도전해 학력을 인정받은 문해교육 이수자들을 전격 지원함으로써 평생학습의 가치를 한층 더했다.
전도성 이사장은 "이번에 선발된 장학생과 교원분들께 진심으로 축하의 말씀을 전한다"라며 "이 장학금이 학생들에게는 꿈을 향해 나아가는 발판이 되길 기대한다"며 "앞으로도 지역 인재 양성을 위해 아낌없이 지원하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com