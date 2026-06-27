박상웅 의원, '국도79호 온천대교 건설' 국도·국지도 계획 반영 촉구

AI 핵심 요약beta
- 박상웅 의원은 27일 창원 북면서 온천대교 반영을 촉구했다.
- 그는 부곡면과 북면 연결로 이동시간이 줄고 관광·경제가 살아난다고 했다.
- 박 의원은 관계기관 협의로 6차 국도계획 반영을 끝까지 챙기겠다고 했다.
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관계기관과 협의 추진 의지 표명
[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 박상웅 국민의힘 국회의원(경남 밀양·의령·함안·창녕)이 창녕 부곡면과 창원 북면을 연결하는 국도79호선 온천대교 건설사업의 제6차 국도·국지도 건설계획 반영을 촉구했다.
박 의원은 27일 오전 창원시 북면 외산리 일원에서 열린 '국도79호 온천대교 선정 염원 퍼포먼스' 행사에 참석해 온천대교 건설 필요성을 거듭 강조했다.
이날 행사는 낙동강을 사이에 두고 장기간 단절돼 온 창녕 부곡면과 창원 북면을 연결하는 국도79호선 온천대교 건설을 촉구하기 위해 마련됐다.
행사에는 박상웅 의원과 김종양 국회의원, 성낙인 창녕군수, 창원시·창녕군 관계자, 지방의원, 부곡관광협의회와 마금산온천관광협의회 등 민간단체, 지역 주민들이 참석했다.
참석자들은 국도79호선 온천대교 사업 선정 촉구 결의문을 낭독한 뒤 부곡온천과 마금산온천의 온천수를 하나로 합치는 '온천수의 만남' 합수 퍼포먼스를 진행했다.
박상웅 의원은 "국토교통위원회 소속 김종양 의원과 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속인 제가 각자의 자리에서 힘을 모은다면 도로 인프라와 산업·관광 발전을 함께 끌어낼 수 있다"며 "국토가 열리고 길이 놓이면 그 위에 기업과 관광, 지역경제의 새로운 흐름을 만들어낼 수 있다"고 밝혔다.
이어 박 의원은 창녕 부곡과 창원 북면이 모두 온천 자원을 가진 지역이라는 점을 들며 "온천대교가 건설되면 현재 우회로를 이용해 30~40분가량 소요되는 이동 시간이 크게 줄어 주민 생활권은 물론 관광·상권·지역경제 전반에 시너지 효과가 기대된다"고 말했다.
박 의원은 "길이 있어야 사람이 가고, 사람이 가야 변화가 생긴다"며 "온천대교는 단순한 교량이 아니라 부곡온천과 마금산온천을 하나의 권역으로 묶어 동남권 온천·휴양 관광벨트로 키우는 출발점이 될 것"이라고 언급했다.
또 "올해 2월 온천대교 사업이 예비타당성조사 대상 사업으로 분류된 만큼 앞으로가 더 중요하다"며 "국토교통부, 기획예산처, KDI, 국토연구원 등 관계기관과 긴밀히 협의해 반드시 제6차 국도·국지도 건설계획에 반영될 수 있도록 김종양 의원과 함께 끝까지 챙기겠다"고 덧붙였다.
박 의원은 함안 천주산 터널 추진 사례를 언급하며 "오랜 기간 말로만 거론되던 지역 숙원사업도 접근 방식을 바꾸고 관계기관을 설득하면 현실화의 길을 열 수 있다"며 "온천대교 역시 주민들의 염원과 정치권의 책임 있는 실행력이 결합된다면 충분히 추진 가능하다"고 전했다.
news2349@newspim.com