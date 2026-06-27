中·러 군용기 십여 대, 동·남해 KADIZ 연속 진입…軍 "사전 식별·전투기 대응"

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영공 침범은 없어…합참 "우발상황 대비 전술조치 시행"

중·러 연합 비행 재현…동북아 공중전력 시위 지속

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 중국과 러시아 군용기 십여 대가 27일 동해와 남해 한국방공식별구역(KADIZ)에 순차적으로 진입했다가 이탈한 가운데, 우리 군은 사전 식별 후 전투기를 긴급 투입해 대응에 나섰다.

합동참모본부는 이날 "중국과 러시아 군용기 다수가 동해 및 남해 KADIZ에 순차적으로 진입한 뒤 이탈했으며, 우리 영공 침범은 없었다"고 밝혔다.

2024년 5월 24일 중러 양국이 합동 비행훈련을 실시하는 과정에서 중국 훙(H)-6K 폭격기, 러시아 Tu-95MS 전략폭격기, 중국 젠(J)-16 전투기 등이 나란히 비행하는 모습. [사진=합동참모본부 제공] 2026.06.27 gomsi@newspim.com

합참에 따르면 우리 군은 해당 항적을 KADIZ 진입 이전부터 포착·추적했으며, 공군 전투기를 투입해 우발 상황에 대비한 전술 조치를 실시했다. 전투기 출격은 영공 방위와 함께 비정상 접근 상황에 대한 경고·감시 차원에서 이뤄진 것으로 전해졌다.

KADIZ는 국제법상 영공은 아니지만, 군용 항공기의 식별과 방공 대응을 위해 설정된 구역이다. 외국 군용기가 사전 통보 없이 진입할 경우, 우리 군은 전투기 출격 등 대응 조치를 취한다.

중국과 러시아는 최근 수년간 한반도 주변 공역에서 연합 또는 연계 비행을 반복해 왔다. 특히 동해와 남해 일대에서 전략폭격기, 조기경보기 등이 동반 투입되는 사례가 늘면서, 양국의 공중전력 시위와 연합 운용 능력 과시라는 분석이 나온다.

군 당국은 이번 비행 역시 중·러 간 공중 연합훈련 또는 전략적 시위 성격이 강한 것으로 보고, 추가 동향을 예의주시하고 있다.

gomsi@newspim.com