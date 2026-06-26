전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.26 (금)
KYD 디데이
글로벌·중국 미국·북미

속보

더보기

뉴욕증시 프리뷰, AI 투자비 부담에 기술주 또 급락…나스닥 선물 1%대 하락

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 미국 투자자들이 26일 AI 인프라 투자비 부담과 오픈AI IPO 연기 검토 우려로 기술주를 대거 매도했다.
  • 반도체·빅테크 급락 여파로 아시아 증시가 동반 약세를 보인 가운데 러셀지수 정기 변경으로 변동성과 거래량 확대가 예상됐다.
  • 호르무즈 해협 유조선 피격에도 유가와 국채금리가 동반 하락한 반면 금값은 소폭 반등했으나 연준 추가 금리 인상 전망 속 4주 연속 주간 하락이 점쳐졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

반도체주 다시 급락…AI 투자비 부담 부각
애플·MS 가격 인상에 기술주 혼조…오픈AI IPO 연기 검토도 악재
유가 3% 급락·금값 4주 연속 하락 전망

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 26일(현지시간) 미국 주가지수 선물이 인공지능(AI) 인프라 투자 비용 급증에 대한 우려로 일제히 하락했다. 전날 실적 호재로 급등했던 반도체주가 차익실현 매물에 다시 약세를 보인 데다, 오픈AI의 기업공개(IPO) 연기 검토 소식까지 겹치면서 기술주 전반의 투자심리가 위축됐다. 글로벌 증시도 아시아와 유럽을 중심으로 동반 약세를 나타냈다.

미 동부시간 오전 8시 10분(한국 시간 오후 9시 10분) 기준 나스닥100 선물은 1.30% 하락했고 S&P500 선물은 0.51%, 다우존스30 산업평균지수 선물은 60포인트(0.11%) 내렸다.

기술주 상장지수펀드(ETF)인 ▲테크놀로지 셀렉트 섹터 SPDR(XLK)도 1.5% 하락했다. 이는 ▲온세미컨덕터(ON)가 시냅틱스(SYNA)를 약 70억달러 규모의 주식교환 방식으로 인수하기로 합의한 뒤 회사의 주가가 13% 급락한 영향이 컸다.

애플 로고 [사진=블룸버그통신]

◆ 반도체주 다시 급락…AI 투자비 부담 부각

전날 시장 예상치를 크게 웃도는 실적 전망을 발표하며 15% 넘게 급등했던 ▲마이크론(MU)은 개장 전 거래에서 4.8% 하락하며 상승분 일부를 반납했다.

▲인텔(INTC)과 ▲AMD(AMD)는 각각 3% 이상, ▲엔비디아(NVDA)는 1.4% 하락했다. ▲샌디스크(SNDK)는 5%, ▲ARM(ARM)은 4%, ▲마벨테크놀로지(MRVL)는 4.2% 내렸다.

시장에서는 올해 AI 투자 열풍을 이끌었던 반도체 기업들의 밸류에이션 부담이 커진 데다, 알파벳과 아마존 등 대형 하이퍼스케일러의 막대한 데이터센터 투자 비용이 언제 수익으로 이어질지에 대한 의문이 확산되고 있다.

뉴욕라이프인베스트먼트매니지먼트의 줄리아 허먼 글로벌 시장전략가는 CNBC와의 인터뷰에서 "현재 시장은 투자자들의 확신을 시험받는 국면"이라며 "최근 시장을 주도한 반도체와 메모리 기업은 지난 몇 년간의 '매그니피센트7'보다 구조적으로 변동성이 훨씬 큰 분야"라고 말했다.

그는 "여기에 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 전망이 예상보다 크게 재조정되면서 시장 변동성이 확대될 수 있는 환경이 만들어졌다"고 분석했다.

애플·MS 가격 인상에 기술주 혼조…오픈AI IPO 연기 검토도 악재

전날 ▲애플(AAPL)은 메모리와 저장장치 가격 상승을 이유로 일부 아이패드와 맥북 가격 인상을 발표한 뒤 주가가 6% 이상 급락했다. 이날 개장 전 거래에서는 보합권을 나타냈다.

▲마이크로소프트(MSFT)도 부품 가격 상승을 이유로 엑스박스 가격 인상을 발표한 뒤 전날 3% 넘게 하락했지만, 이날 개장 전 거래에서는 상승세를 보였다.

초대형 기술주 가운데서는 ▲테슬라(TSLA)와 ▲알파벳(GOOGL)이 약세를 보인 반면, ▲아마존(AMZN)과 ▲마이크로소프트(MSFT)는 상승했다.

반면 AI 확산으로 사업 모델이 위협받을 수 있다는 우려에 올해 부진했던 소프트웨어주는 반등했다. ▲세일즈포스(CRM)▲서비스나우(NOW) ▲인튜이트(INTU)는 각각 1% 안팎 상승했다.

오픈AI가 기업공개를 내년 이후로 연기하는 방안을 검토하고 있다는 보도도 기술주 투자심리를 위축시켰다.

AJ벨의 금융분석 책임자인 대니 휴슨은 "오픈AI는 2022년 챗GPT 출시로 AI 열풍을 본격적으로 촉발한 기업"이라며 "상장 연기 검토는 상징적인 의미가 매우 크다"고 평가했다.

이달 초 상장한 ▲스페이스X(SPCX)는 개장 전 거래에서 0.7% 하락했다.

미국 캘리포니아주 새너제이에 있는 마이크론테크놀로지의 사무실 [사진=블룸버그통신]

기술주 매도세는 글로벌 증시로 확산됐다. 소프트뱅크그룹은 12% 넘게 급락하며 아시아 증시 하락을 주도했다.

한국 코스피는 5.81%, 코스닥은 4.10% 하락했고, 일본 닛케이225지수는 4.15%, 토픽스지수는 1.32% 내렸다. 홍콩 항셍지수는 1.76%, 중국 CSI300지수는 3% 하락했다. 반면 호주 S&P/ASX200지수는 0.18% 상승하며 주요 시장 가운데 유일하게 강세를 나타냈다.

시장에서는 이날 러셀지수 정기 변경에 따른 리밸런싱으로 거래량이 크게 증가할 것으로 예상하고 있다. 이번 변경에는 마이크로소프트의 지수 재분류와 스페이스X의 러셀1000지수 '패스트트랙' 편입이 포함된다.

유가 3% 급락·금값 4주 연속 하락 전망

국제유가는 호르무즈 해협 인근에서 싱가포르 국적 화물선이 피격됐음에도 3% 넘게 하락했다.

브렌트유 8월물은 2.9% 내린 배럴당 73달러, 미국 서부텍사스산원유(WTI) 8월물도 2.6% 하락한 70달러를 기록했다.

미국 정부 관계자는 이번 공격의 배후로 이란을 지목했지만, 영국 해사무역기구(UKMTO)는 해당 선박에서 인명 피해나 환경오염은 발생하지 않았다고 밝혔다.

유가 하락 영향으로 미국 국채금리도 내렸다. 10년물 국채 수익률은 0.8bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 4.384%, 2년물은 2.7bp 내린 4.094%를 기록했다. 30년물 국채 수익률은 4.865%로 전날과 큰 변함없는 수준에 머물고 있다.

금 선물은 미국 물가 지표 안정에 힘입어 온스당 4063달러로 0.4% 상승했지만, 연준의 추가 금리 인상 가능성이 남아 있어 4주 연속 주간 하락세를 기록할 것으로 예상된다.

시장에서는 LSEG 집계 기준 연말까지 연준이 25bp 금리 인상을 한 차례 단행하고 추가 인상 가능성도 약 27%에 달하는 것으로 반영하고 있다. 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재는 "인플레이션 압력은 올해 다소 완화될 것으로 예상되지만 여전히 높은 수준"이라고 말했다.

koinwon@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
김건희 매관매직 혐의 오늘 1심 선고 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = '현대판 매관매직'으로 불리는 김건희 여사의 '디올벡·금거북이 수수' 의혹 사건 1심 판결이 26일 나온다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 이날 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 26일 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 김 여사는 지난 2022년 3월부터 5월까지 이봉관 서희건설 회장으로부터 맏사위인 박성근 변호사의 공직 임명 청탁 명목 등으로 반클리프 아펠 목걸이와 귀걸이 등 총 1억380만 원 상당의 귀금속을 수수한 혐의를 받는다. 같은 해 이배용 전 국가교육위원장으로부터 위원장 임명 청탁을 명목으로 265만 원 상당의 금거북이를, 서성빈 드롬돈 대표로부터 로봇개 사업 지원 청탁과 함께 3990만 원 상당의 바쉐론 콘스탄틴 손목시계를 받은 혐의도 있다. 이와 함께 김상민 전 부장검사로부터 총선 공천 청탁과 함께 1억4000만 원 상당의 이우환 화백 그림을 받고, 최재영 목사로부터 디올백 가방을 수수한 혐의도 적용됐다. 이 사건을 수사·기소한 민중기 특별검사팀은 이른바 '현대판 매관매직'으로 규정하며 김 여사에게 징역 7년 6개월을 구형했다. 또 김 여사가 받은 것으로 조사된 이우환 화백 그림, 금거북이, 반클리프 아펠 목걸이, 디올백 등을 몰수하고 그라프 목걸이, 바쉐론 콘스탄틴 시계 등의 가액에 해당하는 5630만여 원의 추징을 선고해달라고 했다. 특검팀은 "김건희의 범행은 대통령 배우자로서의 지위를 배경으로 대통령의 각종 권한을 사적 거래의 대상으로 삼아 반복적으로 금품을 수수한 '매관매직' 행위"라고 밝혔다. 반면 김 여사 측은 첫 공판부터 일부 금품 수수 사실은 인정하면서도 알선 대가성은 없었다며 혐의를 부인했다. 특히 이우환 화백 작품 수수 혐의에 대해서는 핵심 증인의 진술 번복을 주장하며 신빙성에 문제를 제기했다. 김 여사는 최후진술에서 "저의 경솔한 처신에 대해 진심으로 깊이 반성한다"며 "이 자리까지 오게 돼 국민들께 진심으로 사죄드리며 재판부 판단을 겸허히 받아들이고 남은 세월 속죄하며 살겠다"고 말했다. right@newspim.com 2026-06-26 05:50
사진
'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동