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2026.06.26 (금)
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[코인 시황] 기술주 쇼크에 비트코인 6만달러 붕괴…ETF 자금유출·10억달러 청산 '악재 겹쳤다'

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  • 기술주 급락 여파에 26일 암호화폐가 동반 급락했다.
  • 비트코인은 5만8206달러까지 밀렸다가 6만달러 부근을 회복했다.
  • ETF 순유출과 10억달러 강제청산이 불안 심리를 키웠다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

애플발 기술주 쇼크에 위험자산 동반 약세
ETF 6거래일 연속 순유출…10억달러 강제청산
테더, 이더리움 제치고 시총 2위…세일러 "변동성은 모든 자본구조 시험"

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 기술주 급락이 글로벌 위험자산 투자심리를 위축시키면서 26일 암호화폐 시장도 큰 폭의 조정을 받았다. 비트코인은 장중 5만8000달러선까지 밀렸다가 6만달러 부근을 회복했지만, 이더리움과 XRP, 도지코인 등 주요 알트코인은 더 큰 낙폭을 기록했다. 여기에 미국 현물 상장지수펀드(ETF)의 대규모 자금 유출과 10억달러가 넘는 레버리지 포지션 강제청산이 겹치면서 시장 불안이 커지고 있다.

코인데스크에 따르면 비트코인은 26일 장중 5만8206달러까지 떨어진 뒤 5만9700달러 부근으로 반등했다. 하지만 하루 기준 약 2.5%, 지난 7일 기준으로는 6% 하락했다. 이번 달 기준으로는 약 20% 내렸으며, 분기 기준으로도 약 12% 하락해 앞선 두 분기에 이어 3개 분기 연속 하락세를 기록할 가능성이 커졌다. 주요 암호화폐가 3개 분기 연속 동반 하락한 것은 FTX 붕괴가 발생했던 2022년 이후 처음이다.

이더리움은 24시간 동안 5% 하락한 1552달러에 거래됐으며, 7일 기준으로는 9.3% 떨어져 주요 암호화폐 가운데 가장 큰 낙폭을 기록했다.

XRP는 3.9% 내린 1.03달러, 도지코인(DOGE)은 2.8% 하락한 0.073달러를 기록했다. 솔라나(SOL)는 68달러로 비교적 선방했지만 7일 기준 0.97% 하락했다.

비트코인.[사진=로이터 뉴스핌] 2021.05.19 mj72284@newspim.com

◆ 애플발 기술주 쇼크에 위험자산 동반 약세

이번 조정은 암호화폐 자체 악재보다 기술주 급락의 영향이 컸다.

애플이 맥과 아이패드 등 주요 제품 가격 인상을 발표한 뒤 주가가 6.1% 급락하면서 글로벌 증시는 2주 만의 최저 수준으로 밀렸다. 시장에서는 부품 가격 상승이 AI 투자 열풍을 이끌어온 메모리 반도체 랠리를 둔화시킬 수 있다는 우려가 확산됐다.

한국 코스피지수는 장중 최대 9% 급락하며 이번 주 두 번째 거래중단(서킷브레이커)이 발동됐고, SK하이닉스와 삼성전자도 8% 이상 하락했다. 나스닥100 선물은 1.5% 내렸으며, 브렌트유는 호르무즈 해협 선박 피격 소식에도 배럴당 74달러 아래로 떨어졌다.

CF벤치마크의 리서치 책임자 게이브 셀비는 "비트코인 하락은 대규모 보유자들의 매도 물량을 시장이 충분히 흡수하지 못한 결과"라며 "최근 신규 자금과 투자자들의 관심이 대부분 AI 관련 종목으로 이동하면서 암호화폐는 전체 위험자산 투자에서 점점 더 작은 비중을 차지하고 있다"고 분석했다.

그는 "이번 조정은 암호화폐 자체의 문제가 아니라 위험자산 전반이 식어가는 과정"이라며 "비트코인이 다시 5만~6만달러 구간으로 내려왔는데 역사적으로 이 구간에서는 매수세가 유입되는 경우가 많았다"고 말했다.

셀비는 핵심 지지선으로 5만5000달러를, 상승 추세 회복을 위해서는 6만1000~6만2000달러를 회복해야 한다고 제시했다.

ETF 6거래일 연속 순유출…10억달러 강제청산

투자심리 악화는 현물 ETF 자금 흐름에서도 확인됐다.

소소밸류에 따르면 미국 현물 비트코인 ETF에서는 하루 동안 6억9600만달러가 빠져나가며 6거래일 연속 순유출을 기록했다. 블랙록의 IBIT에서 6300만달러, 피델리티 FBTC에서 350만달러, 그레이스케일 ETF에서는 총 2300만달러가 유출됐으며, 의미 있는 순유입을 기록한 ETF는 없었다.

미국 현물 이더리움 ETF도 같은 날 8190만달러가 유출되며 6거래일 연속 순유출을 기록했다. 블랙록 ETHA에서만 6300만달러가 빠져나갔고, 비트와이즈 ETHW만 55만7000달러의 소규모 순유입을 기록했다. 이더리움 ETF 총 운용자산은 이달 초 100억달러에서 현재 83억달러로 감소했다.

코인글래스에 따르면 지난 24시간 동안 암호화폐 시장에서는 10억달러 이상의 레버리지 포지션이 강제청산됐다. 이 가운데 롱포지션 청산 규모는 8억4200만달러였으며 약 14만8500명의 투자자가 청산됐다. 가장 큰 단일 청산은 하이퍼리퀴드에서 발생한 3800만달러 규모의 비트코인 포지션이었다.

또 비트코인이 5만8188달러까지 하락하면서 이 아래에는 약 16억달러 규모의 추가 롱포지션 청산 물량이 대기하고 있는 것으로 집계됐다. 시장은 이날 분기 말 옵션 만기가 7월 시장 방향성을 결정할 핵심 변수로 보고 있다.

테더, 이더리움 제치고 시총 2위…세일러 "변동성은 모든 자본구조 시험"

시장 약세가 이어지면서 스테이블코인 테더(USDT)는 한때 완전희석 기준 시가총액 1915억달러를 기록하며 이더리움(1875억달러)을 제치고 암호화폐 시가총액 2위에 올랐다. 이는 테더의 급성장보다는 이더리움 가격이 급락한 영향으로 풀이된다.

한편 비트코인 최대 보유 기업인 스트래티지(MSTR)의 마이클 세일러 회장은 X(옛 트위터)를 통해 "변동성은 모든 자본구조를 시험한다"며 "스트래티지는 비트코인과 장기적인 가치 창출에 계속 집중할 것"이라고 밝혔다.

세일러의 발언은 스트래티지 주가가 전날 9% 급락한 데 이어 개장 전 거래에서도 약 85달러까지 떨어지며 지난해 11월 사상 최고치 대비 85% 이상 하락한 가운데 나왔다. 영구우선주 STRC 역시 액면가 100달러보다 25% 낮은 75달러 안팎에서 거래되며 회사의 자본구조에 대한 시장의 우려를 반영했다.

koinwon@newspim.com

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김건희 매관매직 혐의 오늘 1심 선고 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = '현대판 매관매직'으로 불리는 김건희 여사의 '디올벡·금거북이 수수' 의혹 사건 1심 판결이 26일 나온다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 이날 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 26일 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 김 여사는 지난 2022년 3월부터 5월까지 이봉관 서희건설 회장으로부터 맏사위인 박성근 변호사의 공직 임명 청탁 명목 등으로 반클리프 아펠 목걸이와 귀걸이 등 총 1억380만 원 상당의 귀금속을 수수한 혐의를 받는다. 같은 해 이배용 전 국가교육위원장으로부터 위원장 임명 청탁을 명목으로 265만 원 상당의 금거북이를, 서성빈 드롬돈 대표로부터 로봇개 사업 지원 청탁과 함께 3990만 원 상당의 바쉐론 콘스탄틴 손목시계를 받은 혐의도 있다. 이와 함께 김상민 전 부장검사로부터 총선 공천 청탁과 함께 1억4000만 원 상당의 이우환 화백 그림을 받고, 최재영 목사로부터 디올백 가방을 수수한 혐의도 적용됐다. 이 사건을 수사·기소한 민중기 특별검사팀은 이른바 '현대판 매관매직'으로 규정하며 김 여사에게 징역 7년 6개월을 구형했다. 또 김 여사가 받은 것으로 조사된 이우환 화백 그림, 금거북이, 반클리프 아펠 목걸이, 디올백 등을 몰수하고 그라프 목걸이, 바쉐론 콘스탄틴 시계 등의 가액에 해당하는 5630만여 원의 추징을 선고해달라고 했다. 특검팀은 "김건희의 범행은 대통령 배우자로서의 지위를 배경으로 대통령의 각종 권한을 사적 거래의 대상으로 삼아 반복적으로 금품을 수수한 '매관매직' 행위"라고 밝혔다. 반면 김 여사 측은 첫 공판부터 일부 금품 수수 사실은 인정하면서도 알선 대가성은 없었다며 혐의를 부인했다. 특히 이우환 화백 작품 수수 혐의에 대해서는 핵심 증인의 진술 번복을 주장하며 신빙성에 문제를 제기했다. 김 여사는 최후진술에서 "저의 경솔한 처신에 대해 진심으로 깊이 반성한다"며 "이 자리까지 오게 돼 국민들께 진심으로 사죄드리며 재판부 판단을 겸허히 받아들이고 남은 세월 속죄하며 살겠다"고 말했다. right@newspim.com 2026-06-26 05:50
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'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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