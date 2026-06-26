AI 공급망의 '잔인한 법칙'...마이크론 급등이 애플 급락을 불렀다

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'메모리 세금'이 AI 시대 승자와 패자 가른다

[AI 일러스트=권지언 기자]

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 뉴욕증시에서 25일(현지시각) 마이크론 테크놀로지(종목코드:MU)의 '깜짝 실적'이 반도체 업종에 훈풍을 불어넣은 반면, 같은 날 애플(AAPL)은 6% 넘게 급락하며 극명하게 엇갈린 행보를 보였다.

두 사건은 언뜻 무관해 보이지만 메모리 공급망이라는 연결고리를 통해 직접적으로 맞닿아 있으며, 인공지능(AI) 시대 공급망 구조 변화가 주식시장 전반에 어떤 영향을 미치는지를 여실히 드러냈다는 평가다.

마이크론은 전날 월가 예상치를 크게 웃도는 3분기 실적을 발표했다. 매출은 전년 동기 대비 4배 이상 증가했고, 주당순이익은 1.91달러에서 25.11달러로 급등했다.

매출총이익률은 84.9%로 사상 최대치를 경신했으며, 회사는 이번 분기 마진이 86%까지 확대될 것으로 전망했다. 실적 발표 직후 주가는 15.74% 뛰었고 하루 만에 시가총액이 약 2,300억 달러 불어났다.

반면 애플은 이날 맥북과 아이패드 전 제품군에 걸쳐 100~300달러 수준의 가격 인상을 발표했다. 보급형 노트북 '네오(Neo)'는 599달러에서 699달러로 17% 올랐다. 출시 수개월 만의 인상이었다.

이날 정규장서 주가는 6.12% 급락했고 시가총액은 약 2,100억 달러가 증발했다.

◆ '메모리 세금'의 시대…공급망이 승자와 패자를 가른다

마이크론 호실적의 핵심 배경은 AI 데이터센터발(發) 메모리 수요 폭증이다.

마이크론을 비롯해 삼성전자, SK하이닉스 등 주요 메모리 업체들이 데이터센터 물량 대응에 집중하면서 일반 소비자·기업 고객에게 돌아가는 공급은 줄었고, 가격 결정권은 자연스럽게 공급업체 쪽으로 기울었다. 이른바 '메모리 슈퍼사이클'이 본격화되는 양상이다.

애플이 받은 충격은 이 구조적 변화의 직접적인 결과다. 메모리 가격 상승 압력이 하드웨어 원가를 끌어올렸고, 결국 소비자 가격 인상으로 전가됐다.

마이크론의 84%대 마진은 고객들이 여전히 높은 가격을 감내하고 있다는 의미로, 이 비용 부담은 당분간 해소되기 어렵다.

시장은 두 사건의 충돌을 그대로 반영했다.

마이크론이 시가총액 2,300억 달러 증가하는 동안 애플이 2,100억 달러 증발하면서 같은 날 나스닥지수는 0.46%, S&P500지수는 사실상 보합(-0.01%)에 그쳤다. 공급망의 몇몇 승자와 다수의 패자가 지수 안에서 서로를 상쇄한 셈이다.

AI 하이퍼스케일러(대형 클라우드 기업)들도 압박을 피하지 못했다.

BMO 패밀리오피스의 캐럴 슐라이프 최고투자책임자(CIO)는 "마이크론이 이 정도 실적을 올렸다면 그 돈은 결국 다른 기업들의 주머니에서 나온 것"이라고 짚었다.

밀러 타박의 맷 말리도 "하이퍼스케일러들의 주가 흐름을 면밀히 지켜봐야 한다"며 "이들이 계속 하락한다면 시장 전체의 추가 상승은 어려울 것"이라고 전망했다.

기술적으로는 애플의 275~280달러 구간이 핵심 분기점으로 부각된다. 이 가격대는 5월 이후 이어진 상승 돌파가 유효한지를 가르는 기준선이다.

이 구간을 지지하지 못할 경우 5월 돌파는 '가짜 돌파(bull trap)'로 해석될 수 있으며, AI 하드웨어 비용을 대형 기술주들이 얼마나 흡수할 수 있는지에 대한 시장의 재평가로 이어질 수 있다는 분석이다.

마이크론의 실적이 애플의 문제를 새로 만든 것은 아니다. 다만 이미 존재하던 비용 구조 문제를 더 이상 외면하기 어렵게 만들었다.

이는 AI 인프라 투자 확대 과정에서 발생하는 비용 부담이 기업 내부 회계를 넘어 실제 제품 가격으로 전가되기 시작했다는 신호로 풀이된다. 따라서 이번 움직임은 AI 붐이 단순한 성장 스토리가 아니라 공급망 내 수혜와 비용 부담이 극명하게 갈리는 구조임을 이번 하루가 압축적으로 보여줬다는 평가다.

kwonjiun@newspim.com