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[오늘의 차트] 메모리플레이션(Memory+Inflation)의 美 전개 양상

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AI 핵심 요약

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  • 메모리 가격 급등으로 5월 미국 주변기기 소매가가 전년동월비 14.6% 상승했다.
  • AI 데이터센터 발 메모리 공급부족이 2년 이상 이어지며 PC·게임기·스마트기기 등 전자제품 가격 인상이 확산되고 있다.
  • 데이터센터 전력수요 급증으로 전기료와 전기·배선 인건비가 오르며 물가 수준의 장기적 상향과 계층 간 격차 심화 우려가 커지고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 메모리 가격 급등이 미국 내 개인 컴퓨터(PC)와 주변기기, 스마트기기 등의 소매가격에 미치는 2차 파급은 아직 초기 단계에 불과할 수 있다. 인공지능(AI) 데이터센터에 들어가는 폭발적인 칩 수요로 메모리 공급부족이 2년은 더 갈 것 같다는 게 업계의 중론이다. 

아래 차트는 미국 노동부가 매월 발표하는 소비자물가 통계에서 컴퓨터 소프트웨어 및 주변기기 항목의 전년동월비 상승률 추이를 보여준다. 올 들어 해당 항목의 소비자가격은 가파른 기울기로 솟구치고 있다. 지난달(5월)에는 전년동월비 14.6%의 상승률을 기록했다.

소프트웨어보다는 메모리 시세에 영향을 많이 받는 외장하드, USB, SD카드 등 주변기기가 주범이었을 것으로 짐작된다.

미국의 컴퓨터 소프트웨어 및 주변기기의 소비자가격 상승률(y/y %) 추이 [출처=미국 노동부]

다음 차트는 개인용 컴퓨터(PC)와 가정용 스마트 기기 등의 가격 상승률 (전년동월비) 동향이다. 4월에 2.28%(y/y)의 상승률을 나타낸 뒤 5월에는 1.3%로 둔화했지만 지난해 상반기 마이너스 흐름을 이어가던 것과는 대조적이다.

메모리 칩은 PC에서 게임콘솔, 냉장고, 자동차에 이르기까지 그 용도가 광범위하다. 완제품에 들어가는 해당 부품(메모리) 가격 급등으로 최근 일본의 게임기 회사 닌텐도와 소니가 가격을 높였고, 애플도 맥북과 아이패드 판매가를 인상했다. 팀 쿡 애플 CEO는 최근의 메모리 가격 앙등을 두고 "40년 넘게 어떤 분야에서도 본 적이 없는 비용 상승"이라고 했다.

마이크로소프트(MS) 역시 엑스박스 게임 콘솔 가격을 재차 올린다고 밝혔다. 13개월만에 세번째 단행된 가격 인상이다.

물론 컴퓨터와 스마트기기, 게임기, 외장하드와 같은 품목은 매일 구매해 소진하는 일회용품이 아니다. 교체 주기가 긴 내구소비재에 해당하기에 전체 소비자물가지수(CPI)에서 차지하는 가중치가 아주 높은 것도 아니다. 다만 지난 5월치 미국의 생산자물가(PPI)에서 전자부품과 주변기기의 도매가격이 전년동월비 27% 급등한 것만 봐도 해당 기업들의 소비자 물가로 전이 작업이 더 남았을 것이라는 짐작이 가능하다.

미국의 컴퓨터 및 가정용 스마트기기 등의 가격상승률(y/y %) 추이 [출처=미국 노동부]

데이터센터 증설 붐이 촉발한 메모리 병목현상은 당장 해소되기는 어렵다. 반도체 회사들의 생산능력이 수요를 따라가지 못해서다. 물론 설비확대로 생산이 늘거나 상당한 수요의 파괴(너무 비싸져 구매를 꺼리는 현상)가 나타나면 다시 균형점을 향해 메모리 가격이 내려갈 수 있지만, 그 과정은 맥북과 같은 최종 소비재를 생산하는 기업들의 매출(엄밀하게는 매출액보다 판매량) 파괴를 동반할 수 있다. 애플 주가가 간밤 급락한 이유이기도 하다.

메모리플레이션의 근원은 AI 붐이다. 때문에 2차 파급이 이 정도로 끝나진 않는다.

데이터센터 가동에 필요한 전력 수요 증가로 이미 전기료는 상승 중이다. 골드만삭스는 2030년까지 미국 전력 수요 증가분의 거의 절반이 데이터 센터에서 발생할 것이라고 예상했다. 당장 올해와 내년 소매 전기료 역시 연간 6%씩 상승할 것으로 내다봤다.

전기료가 미국 소비자의 전체 지출에서 차지하는 비중은 2.5%에 불과하지만, 범위를 넓히면 미국 안에서 전기를 이용하는 모든 산업의 비용 전반이 끌려올라갈 가능성을 가리킨다. 데이터센터 건설이 한창인 동네에서는 건설 노동자와 전기분야 숙련공들의 인건비가 많이 오르고 있다. 지난 4월 전기·배선 부문의 시간당 평균 임금은 1년전보다 6.5% 상승, 전체 평균(3.6%)을 웃돌았다.

언젠가는 AI와 휴머노이드가 불러올 비약적인 생산성 향상이 사회 전반의 비용을 끌어내릴 수 있다. 다만 그날이 오기까지 물가 수준 자체는 계속 높아지고, 그날이 도래한 뒤에도 그 혜택은 몹시 불균등하게, 즉 K자의 각도가 더 벌어지는 형태로 나타날 것이라는 우려 또한 여전하다. 

osy75@newspim.com

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김건희 매관매직 혐의 오늘 1심 선고 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = '현대판 매관매직'으로 불리는 김건희 여사의 '디올벡·금거북이 수수' 의혹 사건 1심 판결이 26일 나온다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 이날 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 26일 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 김 여사는 지난 2022년 3월부터 5월까지 이봉관 서희건설 회장으로부터 맏사위인 박성근 변호사의 공직 임명 청탁 명목 등으로 반클리프 아펠 목걸이와 귀걸이 등 총 1억380만 원 상당의 귀금속을 수수한 혐의를 받는다. 같은 해 이배용 전 국가교육위원장으로부터 위원장 임명 청탁을 명목으로 265만 원 상당의 금거북이를, 서성빈 드롬돈 대표로부터 로봇개 사업 지원 청탁과 함께 3990만 원 상당의 바쉐론 콘스탄틴 손목시계를 받은 혐의도 있다. 이와 함께 김상민 전 부장검사로부터 총선 공천 청탁과 함께 1억4000만 원 상당의 이우환 화백 그림을 받고, 최재영 목사로부터 디올백 가방을 수수한 혐의도 적용됐다. 이 사건을 수사·기소한 민중기 특별검사팀은 이른바 '현대판 매관매직'으로 규정하며 김 여사에게 징역 7년 6개월을 구형했다. 또 김 여사가 받은 것으로 조사된 이우환 화백 그림, 금거북이, 반클리프 아펠 목걸이, 디올백 등을 몰수하고 그라프 목걸이, 바쉐론 콘스탄틴 시계 등의 가액에 해당하는 5630만여 원의 추징을 선고해달라고 했다. 특검팀은 "김건희의 범행은 대통령 배우자로서의 지위를 배경으로 대통령의 각종 권한을 사적 거래의 대상으로 삼아 반복적으로 금품을 수수한 '매관매직' 행위"라고 밝혔다. 반면 김 여사 측은 첫 공판부터 일부 금품 수수 사실은 인정하면서도 알선 대가성은 없었다며 혐의를 부인했다. 특히 이우환 화백 작품 수수 혐의에 대해서는 핵심 증인의 진술 번복을 주장하며 신빙성에 문제를 제기했다. 김 여사는 최후진술에서 "저의 경솔한 처신에 대해 진심으로 깊이 반성한다"며 "이 자리까지 오게 돼 국민들께 진심으로 사죄드리며 재판부 판단을 겸허히 받아들이고 남은 세월 속죄하며 살겠다"고 말했다. right@newspim.com 2026-06-26 05:50
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'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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