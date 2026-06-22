마이크로소프트, 천연가스로 AI 데이터센터 돌린다...셰브론과 20년 공급 계약

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셰브론과 20년 공급 계약…200만 가구 전력 규모 'AI 발전소' 구축

재생에너지·원전 넘어 천연가스까지…폭증하는 AI 전력 수요에 전략 변화

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 마이크로소프트(MSFT)가 인공지능(AI) 데이터센터 운영을 위해 석유 메이저 셰브론(CVX)과 손잡고 대규모 천연가스 발전 프로젝트를 추진한다.

재생에너지와 원자력 중심의 전력 전략을 펼쳐온 마이크로소프트가 급증하는 AI 전력 수요를 충당하기 위해 화석연료까지 활용 범위를 넓히는 것이다.

셰브론은 22일(현지시간) 마이크로소프트의 텍사스 서부 데이터센터 '프로젝트 킬비(Project Kilby)'에 20년간 천연가스를 공급하는 계약을 체결했다고 발표했다.

셰브론 [사진=블룸버그]

프로젝트 킬비는 약 2.7기가와트(GW)의 전력을 소비할 것으로 예상된다. 이는 미국 가정 약 200만 가구가 사용하는 전력량에 해당하는 규모다.

전력의 대부분은 셰브론의 파트너인 GE 버노바(GEV)가 공급하는 대형 가스터빈으로 생산된다. 캐터필러(CAT) 역시 발전용 터빈 공급에 참여한다. 발전 설비는 데이터센터 부지 내부에 직접 구축될 예정이다.

텍사스 리브스 카운티에 들어서는 프로젝트 킬비는 아직 착공되지 않았으며, 셰브론은 올해 안에 최종 투자 결정을 내릴 계획이다. 데이터센터는 2028년부터 전력을 공급받을 것으로 예상된다.

마이크로소프트는 올해 데이터센터 확충을 위해 1900억달러의 자본지출(CAPEX)을 계획하고 있다. 이는 지난해보다 61% 증가한 규모다.

그동안 마이크로소프트는 탄소중립 목표 달성을 위해 재생에너지와 원자력 투자에 집중해왔다. 하지만 AI 산업 확산으로 데이터센터 전력 수요가 폭증하면서 천연가스까지 에너지원으로 채택하게 됐다.

시장에서는 이번 계약이 AI 시대의 최대 병목으로 떠오른 전력 부족 문제를 보여주는 사례로 평가하고 있다. AI 데이터센터 경쟁이 심화될수록 안정적인 전력 확보 능력이 기술 기업들의 핵심 경쟁력으로 부상하고 있다는 분석이 나온다.

koinwon@newspim.com