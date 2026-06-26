[일본 증시] 닛케이, 4.15% 급락...AI·반도체주 투매에 7만선 붕괴

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[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 26일 닛케이주가는 큰 폭으로 반락했다. 하락폭은 역대 세 번째로 컸으며, 지수는 다시 7만선 아래로 내려섰다.

이날 닛케이225평균주가지수는 전일 종가보다 4.15%(3005.46엔) 하락한 6만9360.88엔에 거래를 마쳤다. 도쿄증권거래소주가지수(TOPIX, 토픽스)도 1.32%(53.11포인트) 내린 3963.36포인트로 마감했다.

메모리 가격 급등으로 인공지능(AI) 투자가 둔화할 수 있다는 우려가 커지면서 일본과 해외 증시에서 AI·반도체 관련 종목이 일제히 매도됐다. 여기에 국제 유가 상승으로 경기와 기업 실적이 악화할 수 있다는 우려도 투자심리를 짓눌렀다.

이날 낙폭이 특히 컸던 종목은 어드밴테스트, 소프트뱅크그룹(SBG), 키옥시아 등 AI·반도체 관련주였다. 이들 3개 종목만으로 닛케이평균을 1800포인트 이상 끌어내렸다.

특히 소프트뱅크그룹이 투자한 미국 오픈AI가 당초 2026년 하반기로 예정했던 기업공개(IPO)를 2027년으로 연기하는 방안을 검토하고 있다는 보도가 나오면서 소프트뱅크그룹은 장중 14% 넘게 급락했다.

시장에서는 오픈AI의 상장 연기가 최근 이어진 AI 랠리에 찬물을 끼얹을 수 있다는 우려가 확산됐다. 전날인 25일 미국 증시에서도 메모리 가격 상승을 반영해 일부 제품 가격 인상을 발표한 애플과 마이크로소프트를 비롯한 주요 기술주가 하락했다.

나미오카 히로시 T&D자산운용 수석 전략가는 "메모리 가격 급등은 AI 투자에 제동을 거는 데 그치지 않고 소비 위축까지 초래하는 등 부정적인 파급효과가 확산될 가능성이 있어 주의 깊게 지켜볼 필요가 있다"고 말했다.

오후 들어 닛케이평균의 낙폭은 한때 3700포인트를 넘어섰으며, 장중 6만9000선도 밑돌았다.

이날 한국 증시에서는 반도체주 비중이 높은 코스피지수가 급락하면서 거래를 일시 중단하는 '서킷브레이커'가 발동됐고, 이는 일본 증시의 매도세를 더욱 부추겼다.

또 6월 분기 말이 가까워지면서 "그동안 주가가 크게 오른 만큼 기관투자자들이 차익실현 매도에 나서기 쉬운 장세였다"는 분석도 나왔다.

도쿄증권거래소 프라임시장의 거래대금은 약 12조1679억엔, 거래량은 23억9793만주였다.

다만 상승 종목은 915개로 프라임시장 전체의 약 60%를 차지해 하락 종목(613개)보다 많았으며, 보합은 33개였다.

그 외 주요 종목 중에서는 다이요유덴, 무라타제작소, 후지쿠라가 하락했고, TDK, 이비덴, 스크린홀딩스도 약세를 보였다. 반면 토요타자동차와 혼다는 상승했으며, 가오, 미쓰이물산, 스미토모부동산도 오름세를 나타냈다.

닛케이주가 최근 3개월 추이 [자료=QUICK]

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