한화 페라자 집념의 홈 쇄도, 5월 '월간 CGV 씬-스틸러상' 수상

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=한화 페라자가 집념의 홈 쇄도로 팬심을 사로잡았다.

CGV는 KBO(한국야구위원회)와 함께 진행하는 CGV 공식 스폰서상 '월간 CGV 씬-스틸러상'의 2026 시즌 5월 수상자로 한화의 페라자를 선정하고 시상을 진행했다.

'월간 CGV 씬-스틸러상'은 KBO 리그 경기 중 영화 같은 명장면을 만들어낸 주인공을 선정해 시상하는 이벤트다. 선수단은 물론 응원단, 구단 스태프, 진행요원 등 야구장에서 함께 호흡하는 모든 구성원이 후보 대상이 된다. CGV는 수상자에게 상금 100만원과 씨네드쉐프 무비&다이닝 2인 패키지를 부상으로 수여한다.

이번 '5월 CGV 씬-스틸러상' 후보에는 팬들에게 웃음과 감동, 짜릿한 승부의 순간을 선사한 4명의 주인공이 이름을 올리며 치열한 경쟁을 펼쳤다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=대전 한화생명 볼파크에서 CGV 씬-스틸러상 시상 후 기념 촬영 중인 CGV 장지연 콘텐츠운영팀장(좌)과 한화 이글스의 페라자 선수(우) [사진=CGV] 2026.06.26 iaspire@newspim.com

한화 이글스 페라자는 지난 5월 26일 NC 다이노스전에서 몸을 사리지 않는 집념의 플레이를 펼쳤다. 포수를 넘어 끝까지 홈플레이트를 터치하며 득점에 성공한 장면은 팬들에게 강렬한 인상을 남기며 뜨거운 반응을 얻었다.

이와 함께 경기 도중 상대 포수의 눈에 직접 바람을 불어주는 스포츠맨십으로 화제를 모은 두산 베어스 양의지, 팀 통산 7만6,000루타 기록을 완성한 시즌 5호 홈런을 포함해 개인 한 경기 3홈런을 기록한 KIA 타이거즈 김호령, KBO 리그 최초 동일 투수 상대 이틀 연속 끝내기 기록의 주인공이 된 키움 히어로즈 김웅빈까지 쟁쟁한 후보들이 이름을 올리며 팬들의 뜨거운 관심을 모았다.

'5월 CGV 씬-스틸러상' 투표는 CGV 모바일 앱의 이벤트페이지 '[KBO] 5월 CGV 씬-스틸러상 투표'를 통해 100% 팬 투표로 진행됐으며, 뜨거운 투표 열기 속 한화 이글스 페라자가 최종 수상자로 선정됐다.

CJ CGV 장지연 콘텐츠운영팀장은 "CGV 씬-스틸러상은 기록 이상의 감동과 여운을 남긴 순간들을 팬들이 직접 선정한다는 점에서 더욱 의미 있는 상"이라며 "앞으로도 CGV는 극장 생중계를 통해 야구 경기의 생생한 현장감과 색다른 관람 경험을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.

한편 CGV는 매주 일요일 KBO 리그 두 경기를 생중계하며 야구 팬들에게 극장에서만 즐길 수 있는 새로운 스포츠 관람 경험을 제공하고 있다.

iaspire@newspim.com