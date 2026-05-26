[프로야구] 한화 페라자, '화이트' 유니폼 입고 뛴 사연...'소싸움' 홈 승부까지 연출

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한화 요나단 페라자가 같은 팀 투수인 오웬 화이트 유니폼을 입고 경기를 출전했다.

한화는 26일 창원 NC파크에서 NC와 2026 KBO리그 정규시즌 경기 중 1-0으로 앞서던 3회 폭우로 경기가 취소됐다. 선취점을 기록한 데다, 그 과정에서 페라자가 보여준 재치 넘치는 득점 과정도 취소됐다.

[서울=뉴스핌] 한화 페라자가 26일 창원 NC전에서 1회 NC 포수 김형준과 홈 접전을 벌였다. 경기 중 득점을 기록했지만, 2회 후 폭우로 이날 경기가 취소되며 공식 기록으로 인정되지는 않았다. [사진=한화 이글스] 2026.05.26 willowdy@newspim.com

이날 페라자는 원정 유니폼을 챙기지 않은 탓에 팀 동료 화이트의 유니폼을 대신 입고 경기에 나섰다. 1회 우중간 안타를 친 페라자는 문현빈 우전안타 상황에서 한석현이 한 번에 포구하지 못하는 것을 보고 3루까지 진루했다.

이후 강백호의 3루 땅볼에 페라자는 NC 3루수 신재인이 자신을 본 뒤 2루로 공을 던지는 틈을 타 홈으로 내달렸다. 하지만 NC 2루수 박민우가 바로 홈으로 송구했다. 공은 페라자보다 먼저 NC 포수 김형준의 미트에 들어갔다.

이 때 두 선수는 '소싸움'을 방불케 하는 장면을 연출했다. 페라자는 김형준을 피해 홈플레이트를 지나쳤다. 이후 김형준이 몸을 돌려 태그를 시도하자, 페라자는 재빨리 3루 쪽으로 몸을 틀었다. 이때 김형준이 미끄러진 틈을 타 페라자는 김형준의 몸 위를 넘어 손으로 홈플레이트 태그에 성공했다.

윤태수 주심은 곧바로 세이프를 선언했고, NC 벤치는 비디오 판독을 요청했다. 하지만 판독 제한 시간인 3분이 지나도록 원심을 번복할 수 있는 결정적 요소를 찾지 못했고, 결국 페라자의 득점이 인정됐다.

다만 페라자의 투지는 야속한 폭우 때문에 공식 기록으로 인정받지 못했다. 심판진은 비가 그칠 기미가 보이지 않자, 결국 노게임을 선언했다.

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