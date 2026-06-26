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"재초환, 폐지 안 된다면 산식부터 고쳐야…정비사업 걸림돌 우려"

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  • 재건축초과이익환수제가 25일 세미나서 쟁점이 됐다
  • 폐지보다 부담금 산식과 공공기여 중복 손봐야 한다고 했다
  • 헌재 합헌에도 납부 사례 없고 국회 개정이 과제로 남았다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

율촌 세미나서 재초환 산식·공공기여 중복 부담 지적
공사비 올리면 부담금 줄지만 분담금 폭탄
노후계획도시, 공공기여와 중복 우려

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 재건축초과이익환수제가 정비사업 현장의 최대 불확실성으로 다시 떠오르고 있다. 이미 헌법재판소에서 합헌 판단을 받은 만큼 폐지보다는 부담금 산식과 공공기여 중복 문제를 손봐야 한다는 목소리가 커지고 있다.

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 법무법인 율촌이 주최한 '6·3 지방선거 이후, 정비사업의 정책변화와 개발이익 구조 전망' 세미나에서 종합 토론이 진행되고 있다. 2026.06.25 chulsoofriend@newspim.com

◆ 20년 논란에도 납부 사례 '0'…남은 건 국회 몫

법무법인 율촌이 지난 25일 주최한 '6·3 지방선거 이후, 정비사업의 정책변화와 개발이익 구조 전망' 세미나에서 이 같은 논의가 이뤄졌다.

류훈 해안건축 대표를 좌장으로 한 종합토론에는 ▲김정우 ANU디자인그룹건축사사무소 전무 ▲김학주 엠유엠파트너스 대표 ▲박진수 서울주택도시공사(SH) 정비사업본부 부장 ▲이정우 GS건설 도시정비사업실 팀장 ▲장홍석 한국토지신탁 도시재생1본부 상무가 참석했다.

재초환은 재건축 정비사업을 진행하면서 조합원이 얻게 되는 이익 가운데 정상적인 주택가격 상승분과 필수 건축비 등을 공제한 초과이익이 8000만원을 넘어설 경우, 이를 국가가 세금 형태로 환수하는 규제다. 도입 이후 계속해서 유예와 시행이 반복된 탓에 현재까지 실질적으로 부담금을 납부한 사업장은 단 한 곳도 없다.

2014년 같은 정비사업인 재개발과 달리 재건축만 이익을 환수하는 것은 정당하지 못하다며 헌법재판소에 헌법소원이 청구되기도 했다. 그로부터 5년 후인 2019년 헌재는 재초환이 주택가격 안정과 사회적 형평을 위한 공적 과제와 관련이 있다며 합헌 결정을 내렸다. 

이후 2023년 국회를 통과해 개정된 재초환법은 2024년 3월 27일을 기점으로 재시행에 들어갔다. 이에 따라 재건축부담금을 면제받을 수 있는 초과이익 기준액이 기존 3000만원에서 8000만원으로 대폭 상향됐다. 부과율을 결정짓는 부과구간 단위 또한 종전 2000만원에서 5000만원으로 각각 넓어졌다.

류 대표는 재초환이 이미 합헌 결정이 난 이상 폐지는 쉽지 않다고 봤다. 폐지가 어렵다면 최대한 빨리 국회 논의를 통한 법 개정을 해야 한다고 주장했다. 그는 "국가가 가져가는 돈이 50%이기에 하나의 사업지에 국한된 문제가 아니다"라며 "결국 국회가 어떻게 결정할지를 지켜봐야 한다"고 했다.

◆ "재초환 부담금 안 내려다 분담금 폭탄 맞는다"

김 전무는 설계 현장에서 재초환 산식이 갖는 딜레마를 언급했다. 특화 설계로 공사비가 올라가면 산식상 개발 비용이 늘어 재초환 부담금은 줄 수 있지만, 조합원 분담금은 오히려 커진다는 것이다. 그는 "재초환 부담금 2000만~3000만원을 아끼자고 분담금 폭탄을 맞을 수는 없다"며 "재초환은 설계자가 통제할 수 있는 공사비보다 통제할 수 없는 시장 가격 상승 요인의 영향이 크다"고 지적했다.

김 대표는 재초환 산식의 기준 현행화가 필요하다고 판단했다. 그는 과거 제도 폐지 검토와 시뮬레이션 작업 사례를 들며 "정상 주택가격 상승분 산정과 지역별 비교 기준이 정교하지 않으면 부담금 산정이 왜곡될 수 있다"고 설명이다.

이 팀장은 시공사 입장에서 공공기여와 재초환이 중첩되는 문제를 제기했다. 그는 "재건축이 초과이익을 환수하는 취지에는 공감하지만 노후계획도시처럼 공공기여를 하면서 다시 재초환까지 적용되면 중과되는 부분이 있다"고 말했다.

같은 단지여도 관리처분 시점 차이로 부담 여부가 갈리는 만큼 산정 방식에 대한 검토도 필수라고 덧붙였다. 반포주공 1·2·4주구 재건축 조합은 2017년 9월 시공사를 뽑고 같은 해 12월 관리처분계획을 수립해 재초환 유예 대상에 해당했다. 반면 3주구는 2018년에 관리처분계획을 수립하면서 재초환 대상에 해당, 조합원 1인당 약 4억원의 분담금을 납부해야 하는 상황이다.

장 상무는 조합원들과의 만남에서 재초환은 여전히 주요 이슈이지만, 단기적으로 폐지를 예측하기는 쉽지 않다고 봤다. 그는 "재초환은 유령처럼 살아남아 정비사업을 맴돌고 있다"며 "지가가 급등해 재초환 금액이 커지더라도, 그만큼 이익이 난다는 뜻이기도 해 주민들이 재건축을 멈출 요인까지는 아니다"라고 말했다.

공공기여와 용적률 완화에 대해서는 사업성 개선과 도시 밀도 관리가 함께 논의돼야 한다는 의견이 나왔다. 장 상무는 서울시가 사업성 보정계수, 종상향, 신속통합기획 등을 통해 정비사업 활성화 방향으로 가고 있다고 평가하면서도 "고밀 개발이 끝났을 때 서울 모습이 어떻게 될지 우려되는 부분도 있다"고 했다.

박 부장은 지방선거 이후 수도권 공급정책을 "기존 시가지를 재편해 공급을 확대하는 방향"으로 정리했다. 그는 서울은 민간 중심, 경기권은 공공 역할이 더 요구되는 구조라고 봤다. 박 부장은 정비사업에서 공공분양을 확대하거나 주민들이 원하는 인센티브 항목을 개발하면 조합 사업성을 간접적으로 높일 수 있다고 제안했다.

chulsoofriend@newspim.com

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김건희 매관매직 혐의 오늘 1심 선고 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = '현대판 매관매직'으로 불리는 김건희 여사의 '디올벡·금거북이 수수' 의혹 사건 1심 판결이 26일 나온다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 이날 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 26일 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 김 여사는 지난 2022년 3월부터 5월까지 이봉관 서희건설 회장으로부터 맏사위인 박성근 변호사의 공직 임명 청탁 명목 등으로 반클리프 아펠 목걸이와 귀걸이 등 총 1억380만 원 상당의 귀금속을 수수한 혐의를 받는다. 같은 해 이배용 전 국가교육위원장으로부터 위원장 임명 청탁을 명목으로 265만 원 상당의 금거북이를, 서성빈 드롬돈 대표로부터 로봇개 사업 지원 청탁과 함께 3990만 원 상당의 바쉐론 콘스탄틴 손목시계를 받은 혐의도 있다. 이와 함께 김상민 전 부장검사로부터 총선 공천 청탁과 함께 1억4000만 원 상당의 이우환 화백 그림을 받고, 최재영 목사로부터 디올백 가방을 수수한 혐의도 적용됐다. 이 사건을 수사·기소한 민중기 특별검사팀은 이른바 '현대판 매관매직'으로 규정하며 김 여사에게 징역 7년 6개월을 구형했다. 또 김 여사가 받은 것으로 조사된 이우환 화백 그림, 금거북이, 반클리프 아펠 목걸이, 디올백 등을 몰수하고 그라프 목걸이, 바쉐론 콘스탄틴 시계 등의 가액에 해당하는 5630만여 원의 추징을 선고해달라고 했다. 특검팀은 "김건희의 범행은 대통령 배우자로서의 지위를 배경으로 대통령의 각종 권한을 사적 거래의 대상으로 삼아 반복적으로 금품을 수수한 '매관매직' 행위"라고 밝혔다. 반면 김 여사 측은 첫 공판부터 일부 금품 수수 사실은 인정하면서도 알선 대가성은 없었다며 혐의를 부인했다. 특히 이우환 화백 작품 수수 혐의에 대해서는 핵심 증인의 진술 번복을 주장하며 신빙성에 문제를 제기했다. 김 여사는 최후진술에서 "저의 경솔한 처신에 대해 진심으로 깊이 반성한다"며 "이 자리까지 오게 돼 국민들께 진심으로 사죄드리며 재판부 판단을 겸허히 받아들이고 남은 세월 속죄하며 살겠다"고 말했다. right@newspim.com 2026-06-26 05:50
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'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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