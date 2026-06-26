포스코홀딩스, 그룹 통합 ESG 공시 체계 적용

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7개 사업회사 데이터 표준화해 지속가능경영보고서 발간

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 포스코홀딩스가 그룹 차원의 통합 ESG 공시 체계를 구축하고 이를 적용한 '2025 지속가능경영보고서'를 발간했다고 26일 밝혔다.

포스코홀딩스는 포스코, 포스코인터내셔널, 포스코이앤씨, 포스코퓨처엠, 포스코DX, 포스코스틸리온, 포스코엠텍 등 7개 연결 사업회사의 공시 데이터를 표준화했다. 각 사가 도출한 핵심 ESG 이슈를 그룹 관점에서 통합 선정해 보고서에 담았다.

포스코홀딩스는 투자자와 ESG 평가기관의 요구사항에 맞춰 그룹 내 ESG 공시 항목과 데이터 집계 방식을 표준화했다. 이를 통해 그룹 ESG 정보의 일관성을 높이고 사업회사 간 데이터 비교 분석의 편의성을 강화했다.

보고서는 이슈의 중요도에 따라 핵심 이슈와 일반 이슈로 구분했다. 핵심 이슈에 대해서는 포스코홀딩스와 7개 사업회사가 거버넌스, 전략, 위험관리, 지표 및 목표를 소개했다.

2025 포스코홀딩스 지속가능경영보고서 표지 [사진=포스코홀딩스]

공시 정보의 신뢰성을 높이기 위해 포스코홀딩스는 탄소중립, 안전, 재무 등 분야별 실무자들로 구성된 'ESG 앰배서더' 제도를 신설했다. 앰배서더는 보고서 기획부터 데이터 산출 및 검증 전 과정에 참여해 공시 정보와 실제 담당 업무 간의 연계성을 강화한다.

포스코홀딩스는 지난해 MSCI ESG 평가 A등급, ISS ESG Quality Score 사회·지배구조 1등급, 한국ESG기준원 통합 A+ 등급을 획득했다. 또한 세계 벤치마킹 연합(WBS)의 '정의로운 전환' 부문에서 국내 기업 중 유일하게 우수기업으로 선정됐다.

포스코홀딩스와 포스코퓨처엠, 포스코DX, 포스코스틸리온, 포스코엠텍의 2025 지속가능경영보고서는 포스코홀딩스 홈페이지에서 확인할 수 있다. 포스코, 포스코인터내셔널, 포스코이앤씨의 보고서는 30일 발간 예정이다.

y2kid@newspim.com