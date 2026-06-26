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내달 EU 철강규제에 고환율까지...'철강업계 촉각'

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  • EU가 7월1일 철강 수입관리제도 시행하며 국내 철강업계가 미국관세·중국저가 공세 속 유럽 수출위축을 우려했다
  • 신제도는 무관세 수입쿼터를 46% 축소하고 초과물량에 관세 50%를 부과해 한국의 유럽 철강수출 여건을 크게 까다롭게 했다
  • 정부는 한국 물량 단순비례 감축을 막기 위한 협의를 진행했고 업계는 관세할당·고환율·원료비 부담을 고려해 수출전략 재점검과 지원대책을 요구했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

유럽연합, 7월1일부터 새 철강 수입관리제도 시행
무관세 수입물량 46% 축소...한국 최종 쿼터 주시
1500원 중반대 환율도 부담...수익성 악화 불가피

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 다음달부터 유럽연합(EU)의 새로운 철강 수입 관리 제도가 시행되면서 미국 관세와 중국 저가 공세 이중고를 겪고 있는 국내 철강업계가 촉각을 곧두세우고 있다. 기존 세이프가드 체제를 대체하는 신철강조치가 적용되면 유럽 주요 수출 품목이 직접적인 타격을 받을 수 있기 때문이다.

26일 관련업계에 따르면 EU는 7월 1일부터 기존 철강 세이프가드(글로벌 세이프가드)를 대체하는 새로운 철강 수입관리제도를 시행할 예정이다. 핵심은 관세할당제도(TRQ)를 통한 무관세 수입쿼터 대폭 축소와 초과 물량에 대한 관세 50% 부과다.

우선 EU는 이번 신철강조치를 통해 TRQ를 적용하는 새 제도를 가동한다. 이에 따라 허용되는 전체 무관세 수입 물량은 기존 3382만톤에서 1835만톤으로 약 46% 줄어든다. 또한 할당량을 초과하는 물량에 대해서는 기존 25%였던 관세율이 50%로 상향 조정된다. 사실상 유럽 시장 진입 장벽이 2배 가까이 높아지는 셈이다.

유럽은 한국의 제2위 철강 수출시장으로 수입쿼터 물량이 대폭 축소될 경우 유럽 시장 내 수출 여건은 이전보다 훨씬 까다로워질 전망이다. 다만 국가별 최종 쿼터는 이르면 다음달 공개될 예정이어서, 46% 축소라는 EU 전체 평균치가 한국에 그대로 적용될지는 좀 더 지켜봐야 한다.

철강 생산 현장 <사진=블룸버그>

김정관 산업통상자원부 장관은 최근 유럽 순방 이후 EU 철강 TRQ와 관련해 의미 있는 협의 결과를 도출했다고 밝혔다. 김 장관은 "EU 전체 무관세 할당 물량은 3382만톤 규모이고 한국에 배정된 물량은 258만톤 수준"이라며 "EU가 전체 물량을 줄이더라도 한국에 대해 단순 비례 방식으로 46%를 감축하는 형태는 적용하지 않는다는 데 공감대가 형성됐다"고 했다.

철강업계는 무관세 물량이 크게 줄어드는 이번 상황에 대응해 품목별 수출 전략을 재점검하면서, 관세 부담이 얼마나 완화될 수 있을지 주목하고 있다.

철강업계 관계자는 "EU에서 국가별 최종 관세할당 배정 결과가 나올 때까지 지켜보고 있다"며 "중국산 저가 물량 유입, 탄소 규제 강화 등 대외 변수들도 계속 주시하고 있다"고 했다.

철강업계에는 내달 시행되는 신철강조치 뿐 아니라 고환율도 부담 요인이다. 달러/원 환율이 1500원 중반대에서 높은 수준을 지속하면서 원료 수입 비용 부담이 커지고 있기 때문이다.

수출 측면에서는 일부 환율 효과를 누릴 수 있지만 철광석과 원료탄 등 주요 원재료를 대부분 수입에 의존하는 만큼 고환율이 장기화될 경우 수익성에 부정적 영향이 불가피할 전망이다.

업계에선 'K스틸법' 본격 시행 이후 산업용 전기요금 완화 등 보다 구체적이고 실효성 있는 후속 대책이 마련돼야 한다는 목소리가 높아지고 있다.

y2kid@newspim.com

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김건희 매관매직 혐의 오늘 1심 선고 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = '현대판 매관매직'으로 불리는 김건희 여사의 '디올벡·금거북이 수수' 의혹 사건 1심 판결이 26일 나온다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 이날 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 26일 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 김 여사는 지난 2022년 3월부터 5월까지 이봉관 서희건설 회장으로부터 맏사위인 박성근 변호사의 공직 임명 청탁 명목 등으로 반클리프 아펠 목걸이와 귀걸이 등 총 1억380만 원 상당의 귀금속을 수수한 혐의를 받는다. 같은 해 이배용 전 국가교육위원장으로부터 위원장 임명 청탁을 명목으로 265만 원 상당의 금거북이를, 서성빈 드롬돈 대표로부터 로봇개 사업 지원 청탁과 함께 3990만 원 상당의 바쉐론 콘스탄틴 손목시계를 받은 혐의도 있다. 이와 함께 김상민 전 부장검사로부터 총선 공천 청탁과 함께 1억4000만 원 상당의 이우환 화백 그림을 받고, 최재영 목사로부터 디올백 가방을 수수한 혐의도 적용됐다. 이 사건을 수사·기소한 민중기 특별검사팀은 이른바 '현대판 매관매직'으로 규정하며 김 여사에게 징역 7년 6개월을 구형했다. 또 김 여사가 받은 것으로 조사된 이우환 화백 그림, 금거북이, 반클리프 아펠 목걸이, 디올백 등을 몰수하고 그라프 목걸이, 바쉐론 콘스탄틴 시계 등의 가액에 해당하는 5630만여 원의 추징을 선고해달라고 했다. 특검팀은 "김건희의 범행은 대통령 배우자로서의 지위를 배경으로 대통령의 각종 권한을 사적 거래의 대상으로 삼아 반복적으로 금품을 수수한 '매관매직' 행위"라고 밝혔다. 반면 김 여사 측은 첫 공판부터 일부 금품 수수 사실은 인정하면서도 알선 대가성은 없었다며 혐의를 부인했다. 특히 이우환 화백 작품 수수 혐의에 대해서는 핵심 증인의 진술 번복을 주장하며 신빙성에 문제를 제기했다. 김 여사는 최후진술에서 "저의 경솔한 처신에 대해 진심으로 깊이 반성한다"며 "이 자리까지 오게 돼 국민들께 진심으로 사죄드리며 재판부 판단을 겸허히 받아들이고 남은 세월 속죄하며 살겠다"고 말했다. right@newspim.com 2026-06-26 05:50
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'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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