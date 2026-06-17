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金총리 "철강산업 기술력 확보 및 친환경 전환 지원" 강조

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  • 김민석 국무총리는 17일 포스코 광양제철소 전기로 준공을 축하하며 철강산업 지원을 약속했다
  • 김 총리는 광양 전기로와 수소환원제철을 철강 탄소감축의 핵심축으로 보고 글로벌 탄소중립 선도를 자신했다
  • 정부는 특수탄소강 개발 등 첨단소재 전환과 철스크랩·수소환원제철·저탄소철강 인증제 지원으로 고부가·친환경 구조 전환을 추진하겠다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

17일 포스코 광양제철소 전기로 준공행사 축사

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김민석 국무총리는 철강산업특별법 시행일인 17일 "국내 철강산업이 세계 최고 수준의 기술력과 생산 기반을 확보할 수 있도록 정책적 지원을 다하겠다"며 포스코 광양제철소 전기로 준공을 축하했다.

김 총리는 이날 전남 광양에서 열린 포스코 광양제철소 전기로 준공 행사 축사를 통해 "철강업계의 친환경 전환을 든든하게 뒷받침하겠다"며 이같이 밝혔다.

그러면서 "광양제철소의 전기로 준공은 단순한 설비 이상의 의미를 가진다. 탄소 다배출 산업에서 친환경 산업으로 진화하는 철강 산업의 미래를 상징한다"며 "국내 최대 규모인 광양 전기로는 탄소 배출을 획기적으로 낮추면서 조업의 유연성까지 갖춘 설비"라고 강조했다.

김민석 국무총리 [사진=뉴스핌 DB]

김 총리는 광양제철소 전기로 설비에 대해 "포스코가 포항에서 추진하고 있는 수소환원제철과 더불어, 철강산업의 탄소배출 절감을 이끌 핵심축"이라며 "포스코가 저탄소 전환의 게임체인저가 될 수소환원제철과 전기로라는 양대 동력을 확보하여, 글로벌 철강산업의 탄소중립을 선도해 나갈 것으로 확신한다"고 밝혔다.

김 총리는 철강산업에 대한 전방위적 지원도 약속했다. 그는 "글로벌 공급과잉, 보호무역주의 강화, 탄소감축 요구에 직면해 끊임없이 도전하고 혁신해 온 철강업계의 노력에 함께하겠다"며 "국내 철강산업이 세계 최고 수준의 기술력과 생산 기반을 확보할 수 있도록 정책적 지원을 다하겠다"고 했다.

아울러 "철강산업이 도약하기 위해서는 기존의 안정적인 범용재 공급 뿐만 아니라 고기능성 첨단소재로의 전환이 필수적이다. 특수탄소강 개발에 국비를 지원하고, 신성장 원천기술 지정을 통한 세계시장 확대로 고부가가치 구조로의 전환에 힘을 싣겠다"고 말했다.

김 총리는 이어 "철강업계의 친환경 전환을 든든하게 뒷받침하겠다"며 "전기로의 핵심 원료인 철스크랩의 품질 개선, 수급 안정화를 지원하고, 수소환원제철 실증사업을 차질없이 추진하겠다. 저탄소철강 인증제를 도입하는 등 저탄소철강 시장의 제도적 기반도 다져나갈 것"이라고 덧붙였다.

sheep@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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