김해시 '고립·은둔 위기가구 지원' 우수 사례 선정…전국 공유

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업무 담당자들과 실천기법 논의

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시가 고립·은둔과 정신건강 문제를 동반한 위기가구 지원 사례를 전국 통합사례관리 업무 담당자들과 공유했다.

경남 김해시 관계자가 26일 서울 서초구 스페이스쉐어 강남센터서 열린 '2026년 사례공유 컨퍼런스'에서 우수사례 선정을 알리는 손푯말을 선보이고 있다.[사진=김해시] 2026.06.26

시는 26일 서울 서초구 스페이스쉐어 강남센터에서 한국사회보장정보원 사례관리정책지원센터 주관으로 열린 '2026년 사례공유 컨퍼런스'에서 우수사례로 선정된 '고립·은둔과 정신건강 문제를 동반한 위기가구 지원' 사례를 발표했다고 밝혔다.

해당 사례는 지난 3월 사례 공모를 거쳐 선정된 전국 2건의 발표사례 중 하나다. 이날 김해시와 경기도 군포시 사례는 컨퍼런스에 참석한 전국 통합사례관리 업무 담당자들에게 공유됐다. 선정된 사례는 향후 사례집으로 제작돼 교육자료로 활용될 예정이다.

발표는 북부동 행정복지센터 강승주 주무관이 맡았다. 강 주무관은 사례관리 과정과 지원 내용을 소개하고 참석자들의 질문에 답했다. 이어 동료·전문가 슈퍼비전과 분임토의를 통해 현장 사례관리 실천기법과 개입 경험을 공유했다.

이번 사례는 읍면동 행정복지센터 사례관리 담당 공무원이 수행한 현장 사례가 전국 단위 컨퍼런스 우수사례로 선정돼 확산됐다는 점에서 의미가 있다.

시는 통합사례관리 활성화를 위해 학습모임과 직무교육, 민·관 네트워크 사례회의를 지속 운영하고 있다.

news2349@newspim.com