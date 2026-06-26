킨텍스 전시컨벤션센터 부문 '2026 국가서비스 대상' 수상

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연간 1500회 회의 행사 및 전시회 통한 중소기업 수출판로 지원 높이 평가

[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 킨텍스는 산업정책연구원이 발표한 '2026 국가서비스대상'에서 전시컨벤션센터 부문 대상을 수상했다고 26일 밝혔다.

2026 국가서비스대상 시상식.[사진=킨텍스]

국가서비스대상은 산업정책연구원이 주최하고 산업통상자원부 등 관계부처가 후원하는 상이다.

킨텍스는 대한민국 최고의 비즈니스 플랫폼으로서 연간 1500회에 달하는 다양한 규모의 행사를 안정적으로 개최하고 있다.

특히 다양한 산업 전시회를 통해 국내 우수 중소기업들의 수출판로 개척을 다각도로 지원하고 있다는 점을 높이 평가받았다.

매년 20개 이상의 전문 전시회를 직접 주관하며 각 산업군의 유망 중소기업을 선제적으로 발굴하고 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업으로 육성하는 핵심 창구 역할도 하고 있다.

킨텍스는 향후 글로벌 대형 행사 유치의 중추적 기반이 될 제3전시장 건립에 맞춰 방문객 편의를 대폭 개선할 수 있도록 앵커 호텔과 주차복합빌딩 등 인프라 건립도 진행 중이다.

한편 킨텍스의 전시장 운영 노하우는 글로벌 MICE 산업에서도 인정받고 있다.

킨텍스는 2023년부터 인도 뉴델리에 위치한 서남아시아 최대 전시컨벤션센터 '야쇼부미(Yashobhoomi)'를 운영하고 있으며 최근에는 말레이시아 페낭의 최고급 컨벤션 시설인 'PWCC(Penang Waterfront Convention Centre)'도 운영 중이다.

이러한 해외 전시장 운영 사업을 통해 글로벌 MICE 영토를 확장하고 대한민국 MICE 산업의 우수성을 세계에 알리고 있다.

이민우 킨텍스 대표이사는 "이번 국가서비스대상 수상은 킨텍스가 국내 중소기업의 성장을 밀착 지원하고 글로벌 시장에서 대한민국의 MICE 영토를 확장해 온 헌신적인 노력을 인정받은 결과"라며 "앞으로도 국가적 자산인 제3전시장 건립과 연계 인프라 확충 사업을 차질 없이 완수해 전 세계 MICE 탑 티어 기관으로 도약하겠다"고 말했다.

skyimhan@newspim.com