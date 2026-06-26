해진공, 중소선사 지원 나선다…특별지원 프로그램 확대

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중소선사 CEO 콘퍼런스서 업계 애로사항 청취

중견선사까지 지원 확대…성장사다리 제도 도입

부채비율 500→600% 완화…이자 지원 30억 상향

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국해양진흥공사(사장 안병길)가 중소선사의 자금 조달 부담을 낮추기 위해 특별지원 프로그램을 확대한다.

해양진흥공사는 서울 여의도에서 '2026년 중소선사 CEO 콘퍼런스'를 열고 '제2차 중소선사 특별지원 프로그램' 지원 방안을 발표했다고 26일 밝혔다.

중소선사 특별지원 프로그램은 해진공이 지난 2022년부터 운영해 온 금융·비금융 종합지원 프로그램이다.

이번 2차 프로그램은 지원 대상을 기존 중소기업에서 신규 중견선사까지 확대했다. 중견기업으로 성장한 이후에도 3년간 지원 자격을 유지하는 '성장사다리' 제도도 도입한다.

사업 참여 요건도 완화했다. 부채비율 기준은 기존 500%에서 600%로 조정했다. 외항선사 대출이자 지원사업의 추천 금액도 기존 20억원에서 30억원으로 상향했다.

안병길 해양진흥공사 사장이 26일 여의도 글래드 호텔에서 열린 `2026년 중소선사 CEO 콘퍼런스'에서 제2차 중소선사 특별지원 프로그램 지원안에 대해 발언하고 있다. 2026.06.26 gkdud9387@newspim.com

해진공은 이번 지원안이 단순 자금 지원을 넘어 중소선사가 현장에서 느끼는 진입 장벽을 낮추는 데 초점을 맞췄다고 설명했다.

이날 행사에서는 글로벌 해운시장 대응 전략과 중소선사의 경쟁력 강화 방안도 논의됐다.

김회준 한국선급 팀장은 'MEPC 84차 주요 결과와 함의'를, 최재성 클락슨스코리아 대표는 '공급망 재편과 선사 기회요인'을 주제로 특별 강연을 진행했다.

이어진 간담회에서는 선사 대표들이 현장의 애로사항을 공유하고 지원 방안을 논의했다.

안병길 해진공 사장은 "이번 콘퍼런스는 대표님들의 애로사항을 듣고 함께 미래를 고민하는 소통의 장"이라며 "앞으로도 현장의 목소리에 귀 기울여 중소선사가 피부로 느낄 수 있는 실질적인 지원책을 계속 만들어 나가겠다"고 깅조했다.

gkdud9387@newspim.com