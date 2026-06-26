푸본현대생명, 연복리 최대 6%...'MAX 연금다운 연금보험' 출시

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

납입 후에도 연복리 4% 적용…최저연금기준금액 보증

연금개시 시점 목적자금 인출 가능…0세부터 가입

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 푸본현대생명은 'MAX 연금다운 연금보험 적립형(무)'을 출시했다고 26일 밝혔다.

이 상품은 은퇴 이후 생활자금은 물론 필요 시 목적자금 인출과 사망 시 가족 보호 기능까지 갖춘 노후 현금흐름 관리 상품이다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 푸본현대생명은 'MAX 연금다운 연금보험 적립형(무)'을 출시했다고 26일 밝혔다. [사진=푸본현대생명] 2026.06.26 yunyun@newspim.com

1형(보증비용 부과형)에 가입하면 납입기간 중 연복리 6%, 납입 후 연금개시 전까지 연복리 4%로 적립한 금액을 최저 연금기준금액으로 보증한다. 최저 연금기준금액은 이미 납입한 보험료를 기준으로 10년납은 최대 350%, 20년납은 최대 300%까지 보증받을 수 있다. 연금개시 전 해지할 경우 해지환급금은 납입보험료보다 적을 수 있다.

연금개시 시점에는 이미 납입한 보험료와 연금기준금액의 40% 중 적은 금액 한도에서 인출할 수 있다. 자녀 대학 등록금이나 의료비 등 목돈이 필요한 경우 목적자금으로 활용하고, 남은 연금 재원으로 종신 연금을 받을 수 있다.

가입 가능 나이는 0세부터 65세까지이며, 연금지급개시 나이는 45세부터 80세까지다. 월 적립식 보험으로 10년납과 20년납 중 선택할 수 있고, 최저보험료는 월 20만원이다. 조건 충족 시 연금과 목적자금에 대해 비과세 혜택도 받을 수 있다.

연금 형태는 종신연금형 중 기본형과 핵심기간집중형을 선택할 수 있다. 10년, 20년, 30년, 100세 보증 등 다양한 보증 옵션도 마련됐다. 기본형의 경우 기대여명 보증 선택도 가능하다.

계약자가 연금을 받던 중 사망하더라도 보증지급기간 내 남은 연금 재원을 가족에게 상속할 수 있다. 연금개시 전 피보험자가 80% 이상 장해상태가 되면 최초 1회에 한해 재해장해보험금으로 매월 50만원씩 36회 확정 지급한다.

종신사망보장특약을 함께 가입하면 유가족은 사망보험금을 통해 경제적 보호를 받을 수 있다.

푸본현대생명 관계자는 "'MAX 연금다운 연금보험 적립형(무)'은 은퇴 이후 다양한 현금흐름 마련에 관심이 있는 고객에게 노후자금과 목적자금 활용 방안을 함께 제공하는 연금보험"이라며 "앞으로도 고객의 생애주기를 고려해 실질적으로 도움이 되는 상품을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.

yunyun@newspim.com