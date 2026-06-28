대입정보포털 'AI 챗봇' 29일 시범 개통...학생부종합전형 온라인 상담도 시작

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수시 박람회 7월 23~25일 코엑스 개최

2028 대입 설명회 5개 권역서 순차 진행

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 한국대학교육협의회(대교협)는 대입정보포털 '어디가'에서 인공지능(AI) 기반 대화형 대입 챗봇 서비스를 시범 개통하고 학생부종합전형 온라인 상담을 본격 운영한다고 28일 밝혔다.

교육부는 수시 대학입학정보 박람회와 2028학년도 대입 정보 권역별 설명회도 함께 열어 학생과 학부모의 대입 준비를 지원할 계획이다.

교육부 전경. [사진=교육부]

AI 기반 대화형 대입 챗봇은 오는 29일부터 대국민 대상 시범 서비스로 운영된다. 학생과 학부모는 대입정보포털에 흩어져 있는 대학별 모집요강, 전형 운영 방식, 입시 결과 등을 대화형 질문만으로 확인할 수 있다.

이용자가 내신, 수능 성적, 관심 분야 등을 입력하면 대학과 학과, 전형 추천도 받을 수 있다. 챗봇에는 답변에 활용한 자료의 출처를 표시하는 기능과 이전 질문의 맥락을 기억하고 이어서 답하는 멀티턴 기능도 적용됐다.

교육부와 대교협은 약 2개월 동안 실제 이용자의 사용 양상과 오류 사항을 분석해 서비스를 보완한 뒤 9월 1일부터 정식 운영에 들어간다. 수시모집 원서접수 기간인 9월 7~11일에 학생과 학부모가 지원 전략을 세우는 데 활용할 수 있도록 한다는 취지다.

학생부종합전형 온라인 상담도 다음 달 2일부터 본격 실시된다. 대입정보포털을 통해 매주 목요일 250명 이내로 주 단위 신청을 받는다. 상담 결과는 2주 이내에 제공된다. 다만 더 많은 학생에게 기회를 주기 위해 신청은 학생당 월 1회로 제한된다.

교육부와 대교협은 올해 1분기 8주간 730여 건의 시범상담을 진행한 결과를 바탕으로 상담 방식과 시스템 기능을 일부 개선했다. 학생부종합전형 상담을 전담하는 대입상담교사 연수와 상담 내용 환류도 실시해 상담의 전문성을 높였다고 설명했다.

올해 수시 지원을 준비하는 학생들을 위한 '2027학년도 수시 대학입학정보 박람회'는 다음 달 23일부터 25일까지 서울 코엑스에서 열린다. 전국 주요 150개 대학이 참여해 전형 정보와 상담을 제공한다. 대입상담교사단이 참여하는 1대1 대면 상담관도 운영된다.

2028학년도 대입을 준비하는 학생과 학부모를 위한 권역별 설명회도 열린다. 설명회는 대전 7월 16일, 서울 7월 22일, 광주 7월 29일, 부산 7월 31일, 대구 8월 6일 순으로 진행된다. 대입정보 활용법, 상담 신청 방법, 2028학년도 대입전형 주요 사항, 지역의사제 기본 안내, 대학별 주요 입학전형 등이 다뤄진다.

최교진 교육부 장관은 "AI 대화형 대입 챗봇 서비스 개통과 학생부종합전형 온라인 상담 운영, 대입 박람회와 권역별 설명회 개최가 학생과 학부모의 입시 준비에 실질적인 도움이 되기를 바란다"며 "대입 준비 과정이 보다 수월해질 수 있도록 촘촘하고 다각적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.

jane94@newspim.com