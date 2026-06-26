통합특별시 출범 D-5…윤호중 장관 "전산 시스템 오류 방지 중요"

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민형배 인수위 사무실 찾아 현장 점검

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 윤호중 행정안전부 장관이 전남광주통합특별시 출범을 닷새 앞두고 현장 점검에 나섰다.

윤 장관은 26일 전남 나주 빛가람복합문화체육센터에 마련된 민형배 당선인 인수위원회 사무실에서 출범 준비 상황을 점검하는 회의를 열었다.

윤 장관과 민 당선인의 인사 말씀을 시작으로 안건별 보고, 질의 답변 순서로 진행됐다.

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 윤호중 행정안전부 장관이 26일 전남 나주 빛가람복합문화체육센터에 마련된 민형배 당선인 인수위원회 사무실을 방문해 통합특별시 출범 준비 상황을 점검하고 있다. 2026.06.26 bless4ya@newspim.com

윤 장관은 "5일 뒤면 역사상 최초로 대한민국 제1호 통합특별시가 탄생한다"며 "새로운 시대의 개막을 맞아 철저한 준비"를 당부했다.

그는 "통합특별시는 단순한 행정구역 개편을 넘어 5극 3특 국가 균형 발전 실현에 마중물 역할을 할 것"이라며 "광역 행정통합의 선도적 모델로써 성공적으로 출범할 수 있도록 힘을 모아야 한다"고 강조했다.

특히 "특별시의 출범 전후 며칠이 아주 중요하다"며 "시스템 통합 과정에서 전산 시스템 오류 방지는 매우 중요한 문제다"고 철저한 상황 관리를 지시했다.

이에 민 당선인은 "일상 행정이 끊기지 않고 계속 이어질 수 있도록 철저히 점검하도록 하겠다"며 "인수위 중심으로 현장을 살피고 실행 과제를 정리해 가고 있다"고 설명했다.

민 당선인은 "현장을 꼼꼼히 살펴보시고 부족한 점이 있다면 민첩하게 대응하겠다"며 "7월 1일 시민이 안심하고 새로운 전환점을 맞을 수 있도록 압도적 성장을 향해 나아가겠다"고 다짐했다.

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