레메디, 공모가 최상단 2만700원 확정

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 저선량·초소형 X-ray 솔루션 전문기업 레메디가 기관투자자 수요예측에서 공모가를 희망 밴드 상단인 2만 700원으로 확정했다고 26일 밝혔다.

회사에 따르면 레메디는 지난 17일부터 23일까지 진행한 수요예측에 국내외 2246개 기관이 참여해 1146대 1의 경쟁률을 기록했다. 참여 기관의 99.96%가 공모가 밴드 상단 이상의 가격을 제시했다.이는 저선량·초소형 X-ray 플랫폼 기술력과 의료·산업 분야 확장 가능성에 대한 기관투자자들의 높은 관심을 반영한 결과다.

레메디는 저선량·소형화·고화질 X-ray 원천기술을 바탕으로 의료용 핸드헬드 X-ray, 산업용 비파괴검사 장비, X선 핵심 부품 등을 개발·상용화하고 있다. 핵심 부품부터 완제품까지 자체 개발 가능한 풀스택 기술 체계를 구축해 의료, 산업, 특수 목적 시장으로 사업 영역을 확장 중이다.

레메디 로고. [사진=레메디]

이번 상장으로 확보한 자금은 연구개발 고도화, 생산능력 확대, 글로벌 영업망 강화에 집중 투자될 예정이다. 자동화 설비 도입을 통해 글로벌 수주 대응력을 높이는 한편 하드웨어 패키지 상품에 인공지능 기반 솔루션을 접목해 글로벌 X-ray 플랫폼 기업으로의 도약을 추진한다.

조봉호 대표이사는 "이번 코스닥 상장을 계기로 의료 현장에 필요한 솔루션을 확대하고 산업용 비파괴검사 시장까지 사업 영역을 넓혀 글로벌 시장을 선도하는 기업으로 성장하겠다"고 밝혔다.

레메디는 공모 주식수 120만주에 주당 공모가 20,700원으로 총 248억원 규모의 공모를 진행한다. 7월 1일부터 2일까지 일반 투자자 청약을 거쳐 7월 13일 코스닥 시장에 상장할 예정이다.

nylee54@newspim.com