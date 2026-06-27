[분양캘린더] 김해신문센트럴아이파크 등 6541가구 분양

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신혼희망타운 e편한세상분당퍼스트빌리지 등 견본주택 개관

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 27일 부동산114에 따르면 7월 첫째 주에는 전국 14개단지 총 8167가구(일반분양 6541가구)가 분양을 시작한다. 서울 성북구 장위동 장위푸르지오마크원과 경북 경산시 중산동 펜타힐즈더블유1단지 및 경남 김해시 신문동 김해신문센트럴아이파크 등에서 청약을 진행한다.

IPARK현대산업개발은 경남 김해시 신문동 일원에서 김해신문센트럴아이파크를 분양한다. 지하 2층에서 지상 최고 25층 13개동 전용면적 84㎡에서 128㎡ 총 1379가구 규모다. 단지가 들어서는 장유신문지구 도시개발구역은 약 55만㎡ 부지에 주거단지를 비롯해 학교와 공원 등 기반시설이 함께 조성될 계획이다.

남해제2·3고속도로지선 등을 통해 부산과 창원 등 인근 도시로 이동이 수월하며 ▲롯데아울렛 ▲농협하나로클럽 ▲롯데시네마 등 상업시설이 근거리에 위치한다. 지난해 9월 개교한 신문초 등을 걸어서 통학할 수 있으며 청약 접수일은 6월 30일이다.

견본주택은 경기 성남시 동원동 e편한세상분당퍼스트빌리지(A1블록 신혼희망타운)와 경남 김해시 내동 트리븐김해 등 2곳이 열릴 예정이다.

DL이앤씨는 경기 성남시 분당구 동원동 성남낙생지구 A-1BL에서 공공분양아파트 e편한세상분당퍼스트빌리지 모델하우스를 오픈할 예정이다. 해당 단지는 신혼희망타운 신청 자격을 갖춘 신혼부부와 예비신혼부부 및 한부모 가족을 대상으로 공급한다.

지하 4층에서 지상 최고 25층 15개동 전용면적 51㎡에서 59㎡ 총 1400가구 규모로 조성되며 이 중 장기임대분 467가구를 제외한 933가구가 분양 일정에 돌입한다. ▲용인서울고속도로 ▲수도권제1순환고속도로 ▲경부고속도로 등을 통해 수도권 이동이 용이하며 분당 업무지구와 판교테크노밸리 등이 가까워 직주근접 여건을 갖췄다. 단지는 분양가상한제가 적용되며 전용면적 59㎡ 기준 분양가는 6억4143만원에서 6억8272만원선이다.

dosong@newspim.com