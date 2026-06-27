단꿈e, 조선미 교수 초청 '단꿈e 초등 부모 성장 클래스' 개최

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 자녀 양육의 현실적인 해법을 제시하기 위해 마련된 본 클래스는 국내 최고 권위의 교육·육아 전문가를 초청하여 초등 시기에 꼭 필요한 핵심 교육법과 훈육 솔루션을 제공하기 위해 기획됐다.

SBS <우리 아이가 달라졌어요 리턴즈>, tv N 유퀴즈 등 다수의 방송과 저서로 '국민 교육 전문 멘토'로 자리매김한 임상심리전문가 아주대학교 조선미 교수가 연사로 참여 예정이며, EBS, 메가스터디 등 수능 전문 강사로 10년 이상의 경력을 보유한 단꿈e 대표 독해 전문가 정미나 강사가 해결책 제시에 나선다.

강연은 크게 두 가지 핵심 세션으로 구성된다. 1부 정미나 강사 세션에서는 '초등 공부가 고등-대입까지 이어진다'를 주제로 흔들리지 않는 교육 기초를 잡는 비결을 공개할 예정이다. 아주대학교 조선미 교수가 이끄는 2부 세션에서는 '초등학생 자녀와의 올바른 소통과 현실 훈육법'을 주제로 매일 흔들리는 부모들을 위한 명쾌한 육아 처방전을 제공할 예정이다.

이번 행사는 깊이 있는 소통을 위해 단꿈e 수강 학부모 중 단 100명만을 엄선·초청하여 밀착 소통형 강연 형식으로 준비됐다.

단꿈e 관계자는 "초등 시기는 학습 습관과 부모-자녀 관계의 기초가 만들어지는 중요한 때"라며 "이번 클래스가 교육과 훈육에 대한 학부모의 고민을 함께 풀어가는 자리가 되길 바란다"고 언급했다.

한편, 조선미 교수와 정미나 강사의 '단꿈e 초등 부모 성장 클래스' 참가 신청은 6월 26일부터 1달 여 간 단꿈e 홈페이지에서 진행될 예정이다.

한편, 단꿈e는 부모 성장 클래스 외에도 단꿈e 수강생을 위한 풍성한 회원 대상 이벤트를 운영 중이다. 특히 하나은행 '하나원큐' 앱 제휴를 통해 ▲단꿈e 프리패스 10% 할인 쿠폰 증정 ▲『설민석의 삼국지 대모험』 1~5권 세트 증정 행사를 진행하며, 본 이벤트는 오는 6월 30일까지 하나원큐 앱을 통해 만나볼 수 있다.

이외에도 매월 대표 선생님과 함께하는 단꿈e 실시간 라이브 수업 참여 이벤트 등 다채로운 혜택을 제공하고 있다. 자세한 이벤트 참여 기간과 응모 방법은 단꿈e 홈페이지에서 확인 후 참여 가능하다.

[이미지=초등] 단꿈e '초등 부모 성장 클래스' 공식 포스터

whitss@newspim.com