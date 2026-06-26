전남광주통합특별시 출범 앞두고 윤호중 장관 현장 중점 점검

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전남광주통합특별시장 당선인과 현장 방문

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 윤호중 행정안전부 장관이 전남광주통합특별시 출범을 앞두고 정보시스템 전환과 민원서비스 준비 상황을 점검하며 주민 불편 최소화를 당부했다.

행정안전부는 윤 장관이 전라남도 나주시에 위치한 전남광주대전환기획위원회(인수위원회) 회의실과 빛가람동 행정복지센터를 방문해 통합특별시 출범 당일 진행될 정보시스템 데이터 전환, 서비스 개통, 민원 증명 발급 등 대민서비스 준비 상황을 점검했다고 26일 밝혔다.

윤호중 행정안전부 장관. [사진=행안부]

이번 현장 점검은 다음 주 전남광주통합특별시의 공식 출범을 앞두고 전남광주통합특별시장 당선인과 함께 출범 준비 현황을 점검하고, 국민 불편 방지 대책을 논의하기 위해 마련됐다.

윤 장관은 출범 전후 주요 일정과 시나리오, 철저한 상황 관리를 위한 비상대응반 운영 계획을 보고받고, 성공적인 출범 준비를 위해 노력한 시·도 관계자들을 격려했다.

이어 빛가람동 행정복지센터를 찾아 출범 당일 시간대별 민원실 운영 계획을 확인하고, 새로운 공인 제작 상황과 토지·건축물대장 등 각종 증명서 명칭 변경 사항을 점검했다.

특히 통합특별시 출범에 따른 대규모 데이터 전환으로 대민서비스가 일시 중단되는 만큼 국민 불편이 발생하지 않도록 사전 안내와 대국민 홍보를 강화할 것을 현장 관계자들에게 당부했다.

윤 장관은 "전남광주통합특별시 출범이 코앞으로 다가온 만큼 주민들이 현장에서 체감하는 불편이 단 1분도 없도록 끝까지 세심하게 살피겠다"며 "통합특별시가 성공적으로 출범하고 안정적으로 자리 잡을 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com