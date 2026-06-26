전주시 민선9기 문화관광 정책 재편…역사콘텐츠·영화도시 경쟁력 강화

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왕의 궁원 프로젝트 재조정 콘텐츠 중심 문화예술 정책 완성도 제고

역사자원 연계 체류관광 확대 영화산업 생태계 육성 기반 마련

[전주=뉴스핌] 이백수 기자= 전주시 민선 9기 인수위원회인 시민주권 열린 전주 위원회가 기존 '왕의 궁원 프로젝트'를 전면 재조정하고 전주 고유의 문화와 역사 자산을 활용한 콘텐츠 중심의 문화·예술·관광 정책 마련하겠다고 26일 밝혔다.

문화·예술 분과는 시민성과 고유성 투명성을 핵심 가치로 역사문화도시와 생활문화 예술진흥 관광문화산업 생활체육 등 15개 공약을 검토해 세부 실행계획을 마련했다.

조치훈 전주시장 당선인[사진=민선 9기 인수위] 2026.06.26 lbs0964@newspim.com

위원회는 전주시민의 문화 향유 확대와 체류관광 활성화 생활인구 확대를 목표로 '5대 아시아 중심 문화산업도시' 실현을 위한 로드맵을 구체화하고 공약 명칭도 시민이 쉽게 이해할 수 있도록 전면 정비했다.

역사문화 분야는 후백제와 조선 동학 근대 기독교 유산 등을 하나의 역사 콘텐츠로 연결해 공연과 체험 중심의 역사문화도시로 전환하는 데 초점을 맞췄다.

또 전주시립예술단 상설공연과 전라감영 경기전 오목대를 연계한 체류형 관광코스 조성 거리예술 거점 확보를 추진하고 백반과 가맥 막걸리를 활용한 미식 콘텐츠와 축제도 확대할 계획이다.

위원회는 1조7000억원 규모의 왕의 궁원 프로젝트도 재조정한다. 전체 52개 사업 가운데 실효성이 낮은 31개 사업은 정비하고 후백제 왕도 유적 발굴조사 등 21개 사업은 민선 9기 공약과 연계하는 방안을 검토하고 있다.

이에 따라 문화정책과 내 왕의 궁원 프로젝트팀도 기능을 분산하는 방식으로 조직을 개편할 예정이다.

체육 분야는 어린이 스포츠교실 운영과 파크골프장 인프라 확충을 중점 추진한다.

세계영화도시 전주 특위는 민관 협력체계 구축과 창작생태계 조성 전주국제영화제를 활용한 브랜드 강화 후반제작과 AI 로케이션 기반 콘텐츠 제작환경 조성 콘텐츠기업 육성 등 5대 과제를 중심으로 세부 공약을 마련하고 있다.

이재운 문화·예술 분과위원장은 "전주의 문화와 역사 자산을 활용해 시민 만족도를 높이고 체류관광과 재방문을 이끌 수 있는 선순환 구조를 만들겠다"고 말했다.

정승은 세계영화도시 전주 특위위원장은 "영화도시 전주의 자산을 시민과 창작자 기업이 함께 성장하는 미래 산업 기반으로 발전시킬 수 있도록 구체적인 실행계획을 마련하겠다"고 밝혔다.

lbs0964@newspim.com